Tamara no esconde ni maquilla ninguno de los efectos secundarios que puede tener la medicación. Entre otros, la falta de libido. «Más que problema diría que es un efecto secundario. Cierto que puede suceder, pero no eres el mejor por tener mucho sexo ni peor por no tenerlo. Cada etapa hay que asumirla y aceptarla», sostiene ella.