La vida de Tamara Falcó ha dado un giro de 180 grados en los últimos días. En menos de 72 horas ha pasado de estar feliz organizando su boda a estar completamente sumida en la tristeza al conocer las deslealtades de su novio, Íñigo Onieva. Este martes 27 de septiembre, la hija de Isabel Preysler tenía previsto a acudir a un acto. Sin embargo, a primera hora de la tarde desde la organización del evento nos desvelaban que había cancelado su cita con la prensa. No está pasando por su mejor momento para enfrentarse a las preguntas más incómodas sobre su ruptura. Sin embargo, finalmente ha dado un paso al frente y ha decidido acudir a la convocatoria y seguir con su agenda de compromisos profesionales.

Ha sido la propia Tamara quien ha confirmado la noticia a través de sus redes sociales: «Nos vemos mañana», decía. La marquesa de Griñón acudirá finalmente al Teatro Real, donde a partir de las 19,30 horas se espera su llegada, en calidad de embajadora de Kronos Home, el cual se ha encargado de construir el ático en el mismo barrio de su madre. A pesar de que la hija de Isabel Preysler ha confirmado su asistencia a este evento, no es de extrañar que haya puesto algunas condiciones como el hecho de no posar ante los medios de comunicación ni dar declaraciones sobre su situación personal actual. Sin embargo, de momento no hay nada confirmado.

Esto habría sido una decisión de última hora. Como hemos dicho anteriormente, nos confirmaron a SEMANA desde la organización del acto, en la tarde de este lunes que la ahora exnovia de Iñigo Onieva había cancelado su presencia en el acto. En su lugar estaría Eugenia Silva, que posará en el photocall y atenderá a los medios como iba a hacer Tamara en calidad de embajadora de Kronos Homes. Ahora, se desconoce el curso que va a tener este evento que, sin lugar a dudas, acaparará todo el protagonismo.

Esto supondrá la reaparición de Tamara Falcó tras los días tan convulsos que ha vivido. La hija de Isabel Preysler se encuentra en la casa de su madre, quien seguramente le habrá dado el consejo de seguir adelante con sus planes profesionales y no esconderse, pues ella no ha hecho nada malo. Sin embargo, será una tarde muy complicada para Tamara, que en el caso de que atienda a los medios de comunicación, se tendrá que enfrentar a las preguntas más incómodas sobre su relación con Íñigo Onieva. Por el momento, ella ha dejado claro que no quiere ningún contacto con él, se ha quitado su anillo de compromiso y le ha bloqueado en redes sociales, pruebas que dejan ver que para ella el empresario ya es pasado.