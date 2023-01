El día 28 de diciembre, cuando salió a la luz la ruptura entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa le cambió un chip a Falcó: «El 28 pasa todo lo de mami y Mario y llama mi hermana desde Estados Unidos y entonces mi madre hizo un comentario sobre tío Julio (refiriéndose a Julio Iglesias) y tío Julio hizo un comentario sobre mi Mario y yo pensé si ellos nunca se han dado una oportunidad y ahora tienen vida separadas. Entonces me dio que pensar. Algo me hizo clic. Pero luego dije que pasaba y el 31 quería empezar el año nuevo pero entonces me dio pena», confiesa. «Entonces ya el 31 dije que ya 18 mensajes al día, que no. Yo dije que quería empezar el año bien. Todo era rarísimo. Le dije de no hablar más y me pasé toda la tarde fatal. Hice incluso una lista y lloraba un poco», añade.