Hace apenas unos días, Tamara Falcó emprendía vuelo rumbo a Qatar, el país donde tiene fijada su residencia su hermana Ana Boyer junto a Fernando Verdasco, para presenciar el último concierto de Enrique Iglesias. El show del cantante tuvo lugar el pasado 4 de noviembre en el Doha Golf Club y forma parte de la programación de la Copa Mundial de Qatar 2022 que arrancará el próximo 20 de noviembre. «La verdad es que era un concierto que tenía que haber tenido dos semanas antes, pero se retrasó, y como tenía una boda el lunes en Abu Dabi, pues fui antes, estuve allí unos días y ya», ha revelado la marquesa de Griñón. De inmediato, Pablo Motos le ha preguntado si durante su estancia en Emiratos Árabes coincidió con el Rey Don Juan Carlos.

«¿Y qué tal en Abu Dabi?», quiso saber el presentador. «Seguro que había mucha gente VIP», comentó Nuria Roca. Poco después sonaba la pregunta clave: «¿Estaba allí el emérito?«, quisieron saber sus compañeros. Tras una larga pausa, Tamara Falcó respondió con una respuesta que deja las puertas abiertas: «Quizás». Sus compañeros intentaron por todos los medios sonsacarle algo de información, si lo había visto, si estaba presente en la boda… pero sus contestaciones fueron una y otra vez: «Quizás».

Tamara Falcó, mucho más discreta en sus intervenciones tras romper con Iñigo Onieva

La brevedad de sus respuestas deja en evidencia el giro que ha dado Falcó en lo relacionado a sus intervenciones públicas. Tras su ruptura con Íñigo Onieva, y la avalancha de críticas que despertaron algunas de sus palabras, la hija de Isabel Preysler ha optado por ser mucho más cauta en sus apariciones públicas. Tanto, que hasta se queda corta… como ha sucedido este jueves al evitar contar si ha coincidido o no con el rey emérito en la boda de unos amigos.

El viaje de Tamara a Oriente Medio se ha producido cuando ya ha pasado un mes y medio del escándalo que rodeó la pedida de mano de la marquesa de Griñón y la posterior ruptura, menos de 24 horas después del anuncio del compromiso. La feliz noticia se vio empañada por la filtración de un vídeo del empresario besando a otra chica y que dinamitó su historia de amor de manera definitiva. A día de hoy, la aristócrata descarta por completo una reconciliación con el que creía era el amor de su vida. Ya no había vuelta atrás. Además, el entorno de Tamara Falcó ha señalado a SEMANA que no hay «posibilidad de reconciliación, no existe la opción. Eso no va a pasar». La misma fuente consultada por nuestra revista indicaba que la hija del desaparecido Carlos Falcó no tiene «ningún tipo de contacto con él, ni tampoco con nadie que se relacione con él. Ha roto todo tipo de puentes que le comunicaban con él».