Hace unas semanas, Rocío Flores confirmaba en ‘El programa de Ana Rosa’ que estaba pasando por una de las temporadas más difíciles de su vida a raíz de que se emitiera la serie documental de su madre, Rocío Carrasco, así como la relación de su padre, Antonio David Flores, con la que fuera su íntima amiga, Marta Riesco. Ahora, la nieta de Rocío Jurado tiene que sumar a la lista su separación con su pareja, Manuel Bedmar. Tal y como publicaba SEMANA en exclusiva, la joven ha tomado la decisión de tomar caminos por separados a raíz del desgaste en la pareja. Un fracaso sentimental que ha provocado que uno de los grandes sueños de la exconcursante de ‘Supervivientes’ se vea truncado.

Después de seis años de noviazgo, Rocío Flores tomaba la decisión de poner fin a su relación con Manuel Bedmar después de que su relación se haya visto resentida a raíz de sus continuos viajes a Madrid. Una noticia exclusiva que daba esta revista y con la que se pone fin a uno de los grandes sueños de la hija de Antonio David Flores. Durante su paso por ‘Supervivientes’, en donde pudimos conocer a la joven más de fondo, la nieta de Rocío Jurado le confesó a Ana María Aldón sus expreso deseo de darse el «sí, quiero» con su el malagueño. Por aquel entonces, 2020, Rocío Flores aseguraba que este momento pasaría en «uno o dos años». Un deseo que se unía también a otro de sus mayores sueños: ser madre joven.

Durante los últimos días de diciembre de 2021, Rocío Flores reconocía que le gustaría ser madre joven y ponía una sonrisa de oreja a oreja a la hora de hablar de la posibilidad inmediata de convertirse en madre junto a Manuel Bedmar. Un deseo que también expresó durante su paso por ‘Supervivientes’. «Me encantaría tener un bebé», comentaba la joven ante Ana María Aldón y José Antonio Avilés. Un plan de futuro que ahora se ha visto truncado a raíz de su separación del joven malagueño. Aunque parece una decisión firme solo el tiempo dirá si toman la decisión de darse una segunda oportunidad.

Gloria Camila, apenada por la ruptura de su sobrina

Horas después de que esta revista publicara en exclusiva la noticia de la ruptura entre Rocío Flores y Manuel Bedmar tras seis años de relación, Gloria Camila Ortega rompía su silencio en ‘Ya son las ocho’ y se mostraba apenada tras la decisión que había tomado su sobrina. «No me lo esperaba y me da mucha pena porque era una relación bonita y se llevaban genial. Conozco a Manuel también, es súper buen chico, amable, no tiene nada que ver en la tele, es trabajador», aseguraba la hija de José Ortega Cano.