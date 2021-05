La cantante ha mostrado las imágenes del espectacular terreno de su casa, situada a las afueras de Madrid.

En octubre de 2020, Soraya Arnelas tomaba una de las decisiones más importantes de su vida: decía adiós a la vivienda en la que había vivido durante los últimos 14 años, en Alcalá de Henares, para emprender una nueva etapa en una casa en plena naturaleza. Y es que tras un largo periodo viviendo en un piso decidió venderlo para mudarse a una impresionante casa a las afueras de Madrid.

«Muy feliz» con el nuevo césped de su casa

Desde entonces, la cantante ha mostrado algunos rincones de su nuevo hogar. Y ha compartido en las redes sociales algunos detalles decorativos como cuadros, muebles o los revestimientos elegidos para baños y cocina. Ahora, la que fuera ganadora de ‘Operación Triunfo 4’ ha mostrado la parte exterior de su residencia, que cuenta con un enorme jardín con vistas al campo y en el que acaba de colocar césped. «Muy feliz cómo ha quedado el jardín de casa», ha detallado en su cuenta de Instagram.

No es de extrañar que Soraya esté tan contenta. Natural de Valencia de Alcántara, se crió en el campo y disfruta muchísimo de las zonas exteriores. «Yo soy de Extremadura y siempre he soñado con tener estas vistas y esta casa me lo da. Aquí vamos a crear un hogar», explicaba poco después de comprar su nueva casa, con la que cumple su sueño de vivir rodeada de espacios verdes.

La piscina aún no está terminada

Las fotos que la artista ha compartido de su impresionante jardín se puede ver cómo aún están reformando la piscina, que ocupa el espacio más destacado del terreno. También es posible apreciar cómo ha ido decorando las zonas de paso con plantas de todo tipo, así como con lámparas de exterior de gran formato.

Soraya ha explicado que, además del impresionante jardín, una de las cosas que más le gusta de su casa es que se encuentra en una zona residencial, en la que viven otras muchas familias. No cabe duda de que su nuevo hogar, al que ha puesto el nombre de «Villa de Gracia», es el sitio perfecto para ver crecer a su hija Manuela, fruto de su relación con Miguel Ángel Herrera, su pareja.

La adquisición de su preciosa casa es el resultado de un proyecto muy personal que anhela desde su juventud. Y es fruto de muchos años de trabajo y de esfuerzo subida a los escenarios. Por eso se esmera en que cada detalle quede perfecto y a la medida de sus gustos y necesidades.