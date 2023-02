Sonsoles Ónega y Joaquín Prat estuvieron durante un tiempo unidos de manera profesional. Hay que recordar que la primera de ellas presentaba 'Ya es mediodía', justo el programa que seguía a 'El programa de Ana Rosa', donde está el segundo de ellos, antes de tomar la decisión de iniciar una nueva aventura laboral en Atresmedia. Ya no son compañeros de cadena. De hecho, Joaquín la sustituye ahora en el programa que hay antes de los Informativos. Pero entre ellos sigue habiendo un vínculo que parece que no se va a romper nunca. La encargada de mostrar esa unión ha sido la presentadora de televisión al mostrar un planazo que ha hecho con algunas de sus amigas.

Después de trabajar en el plató de su programa, 'Y ahora Sonsoles', Sonsoles Ónega se ha reunido con sus amigas, entre las que estaba Alejandra Prat, la hermana de Joaquín. Pero no es raro verlas juntas disfrutando de momentos increíbles, ya que ambas trabajan juntas. Alejandra Prat ha encontrado en el programa de Sonsoles la vía para volver a televisión. Llevaba años sin dejarse ver en la pequeña pantalla, pero se le presentó la oportunidad de colaborar en 'Y ahora Sonsoles' y así lo ha hecho. Allí se deja ver algunos días a la semana y luego no duda en hacer 'after work' con sus compañeras de trabajo.

Sonsoles disfruta de un planazo con la hermana de Joaquín Prat

No hay nada como tomar unos vinos con amigos después del trabajo para desconectar de la tensión de un directo y relajarse. Pero, ¿qué pensará Joaquín Prat de la unión que tienen su excompañera de trabajo y su hermana? Estamos seguros de que no se mete, pero no hay que olvidar que el anuncio de la salida de Sonsoles Ónega de Telecinco no sentó muy bien. El pasado mes de diciembre, el presentador de televisión no dudaba en mandar un dardo a su excompañera. "Este programa es uno de los mejores regalos que me ha hecho mi vida profesional", reconocía Joaquín al hablar de 'Ya es mediodía'. Acto seguido llegaba el comentario dirigido a su excompañera: "Sonsoles, te mando un beso, no te preocupes que te los estoy cuidando". Justo en el momento en el que pronunciaba estas palabras, el periodista estaba arropada por gran parte del equipo y su comentario despertó de forma inmediata algunas risas entre ellos. Joaquín Prat volvía a dirigirse a la audiencia para enviarles sus mejores deseos: "Señores, que tengan ustedes un gran año. Nos vemos en unos días".