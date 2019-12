Tony Fernández ha sido el hombre encargado de llevar a Sofía Suescun a la pasarela, una decisión arriesgada y que era susceptible de levantar bastante revuelo. Así ha sido. No han tardado en aflorar las primeras críticas. Cierto sector de los diseñadores y de compañeros de pasarela no entienden que se dé protagonismo a la navarra cuando su terreno es la televisión.

La ex Miss España Raquel Revuelta ha sido una de las más duras: «Las marcas buscan modelos que no estén envueltas en polémicas y no afecten a los valores que quiere transmitir la marca», ha contado a ‘Cazamariposas’. En el mismo sentido aunque algo más suave ha sido María Jesús Ruiz. Su compañera en ‘GH VIP’ no ve con buenos ojos la integración de Sofía Suescun en la moda y le manda un recadito: «El modelaje es una profesión. Todo tiene su trabajo, su esfuerzo y su aprendizaje».

Pelayo Díaz ha intentado explicar porqué celebrities que brillan en televisión acaban convertidas en modelos y, de paso, deja una pulla: «Hay muchos niveles de desfiles y hay marcas que se inclinan por famosas. Eso no tiene nada que ver con ser modelo. Las contratan porque tienen tirón. No hay que confundir ser modelo con hacer un desfile». Parece que la novia de Kiko Jiménez no lo va a tener fácil si quiere seguir labrándose una carrera como maniquí.

Si hay algo seguro es que Sofía Suescun nunca deja indiferente a nadie. Para bien o para mal acaba siempre convertida en la protagonista indiscutible. Su fuerte carácter y su vehemencia la han valido muchísimas críticas y enfrentamientos, pero ella nunca se ha arrugado. De hecho, ya lo dejó claro sobre la misma pasarela: «No le tengo miedo a nada ni a nadie».