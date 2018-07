Sofía Cristo se desnuda en plena calle agobiada por el calor

No hay nada mejor en verano que estar a la sombra o disfrutar de una jornada de piscina o playa para soportar las grandes temperaturas. Sin embargo, casi nadie puede pasarse los tres meses de la temporada estival de forma ociosa de chapuzón en chapuzón y es que los deberes siempre están ahí. A pesar de ello, existen pequeños trucos para hacer que el calor sea más llevadero y Sofía Cristo sabe uno muy bueno.

La dj se mueve por Madrid en una motocicleta, lo que le exige ir bien protegida por el casco, que puede dar algún que otro sofoco. Y por eso, ella, que es una mujer precavida, apuesta por llevar un bikini debajo de la camiseta para poder desnudarse y refrescarse lo más rápido posible. Así la hemos visto durante uno de sus últimos paseos en moto cuando, tras quitarse el casco, Sofía se quitó también la camiseta blanca y anduvo los pocos metros que había hasta su casa con el top del bikini y un pantalón vaquero.

Sin duda, una medida perfecta pero no apta para las más tímidas algo que, sin duda, la pelirroja no es. Además de dejar claro que tiene un tipazo de lo más envidiable, pudimos apreciar los muchos tatuajes que decoran la piel de la hija de Bárbara Rey. Tras calarse las gafas de sol puso rumbo a su casa, donde le estaba esperando alguien muy especial: Adelita.

Y no, no se trata de una amiga, sino de su perra, su compañera más fiel. Una bonita perra de pelaje atigrado que hace unos días tuvo que pasar por quirófano para someterse a una esterilización. “Hola a todos! Adelita está estupenda un poco afectada de la operación y la anestesia, pero todo ha salido de maravilla! Gracias a un gran equipo de profesionales!! Feliz de tener en mi vida a mi perra que es quien me llena el corazón de felicidad cada día ❤️🐕#todoxellaespoco #adelita4ever”, contaba Cristo en sus redes sociales cuando el animal ya estaba en casa.