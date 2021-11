Antonio David Flores en su canal de Youtube señala sin ningún tapujo a todos aquellos que le hacen daño de algún modo. Hace solo unos días apuntó a Fidel Albiac y David Valldeperas como la mano que mecía la cuna, siendo ahora cuando este último ha respondido públicamente. El director de ‘Sálvame’ asegura no tener ningún miedo al que fuera colaborador de su programa y, de hecho, no le da ninguna importancia a lo que pueda decir. Así lo ha mantenido en el vídeo que te ofrecemos en este artículo, eso sí, este no es el único asunto que ha afrontado el comunicador frente a las cámaras.

Vídeo: Europa Press

Muy sosegado ha desvelado también si Rocío Carrasco sigue teniendo futuro en ‘Sálvame’ y es que sus apariciones fueron mínimas, a pesar de ser defensora de la audiencia. Su sección fue fugaz y, aunque muchos se preguntaron el motivo, nadie desveló en aquel momento si su papel en el programa había terminado. David Valldeperas ha comentado que lo de Rociito fue puntual este verano y que ahora hay muchos proyectos para ella por delante. Por ello, tanto la hija de Rocío Jurado como él y otros miembros de la cúpula están muy ilusionados por lo que está por llegar.

Será pronto cuando la segunda temporada de la docuserie de Rocío Carrasco aterrice en televisión. Las grabaciones ya han comenzado, prueba de ello, las imágenes exclusivas que vieron la luz en la revista SEMANA. En ellas, aparecía la protagonista en Chipiona junto a miembros del equipo, así como junto a otros familiares con los que posteriormente compartió una comida muy especial. Lo que todavía se desconoce es la fecha de estreno, un momento muy esperado por los espectadores, ya que habrá un gran revuelo en el clan de Rocío Jurado cuando dé comienzo.

Además, David Valldeperas ha hablado sobre la salida de Anabel Pantoja de ‘Sálvame’. Tal y como publicamos en exclusiva en SEMANA, la sobrina de la tonadillera ha abandonado el espacio vespertino, un movimiento que confirma el propio David Valldeperas. «A ver si la recuperamos», comenta el director. Él mantiene que la tiene un gran cariño y que desea que cambie de opinión próximamente, una incógnita que todavía no está resuelta.

Su cumpleaños en Roma

Fue hace tan solo unos días cuando David Valldeperas viajó hasta Roma con su pandilla, un periplo muy especial con el que celebraron su 48 cumpleaños. Allí el director disfrutó de la ciudad con personas tan importantes para él como Carlota Corredera, con la que tiene una relación inquebrantable de la que suele presumir en sus redes sociales. Compartió varias instantáneas que se convirtieron en virales y es que fue un viaje para no olvidar.