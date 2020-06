Durante su conexión este martes, la colaboradora de televisión admitió que le había costado mucho dar el paso de comunicar esto a la audiencia, ya que antes quería hablarlo con su hija Alba. «Ella no se lo esperaba. No lo he contado porque necesitaba hablar antes con mi hija. No se lo podría contar hasta que mi médico me dijera qué nombre tenía y qué tratamiento iba a hacer. He pasado mucho miedo». Cuando le diagnosticaron la enfermedad, sintió pánico: «Tengo miedo a morir». Estas fueron las dolorosas palabras de la colaboradora de televisión.

Mila Ximénez explicó que dentro de unos días comenzará el tratamiento de quimioterapia para intentar erradicar el tumor: «Me lo van a tratar. Está localizado, no se le puede pegar un tiro porque hay ramificaciones que no están muy controladas y hay que hace sesiones de radioterapia y quimioterapia. Empiezo la semana que viene la quimio. Esta semana ya tengo una prueba para ver qué movimiento tienen las células cancerígenas o si están localizadas. Son seis tratamientos cada seis semanas durante unos seis meses», comenzaba diciendo. «Voy a intentar hacer vida normal. No quiero que me miren como a una persona enferma. Voy a ir fuerte y en septiembre me voy a incorporar», añadía. Entre lágrimas, Mila no ocultaba sus temores: «Estoy asustada, pero lo vamos a conseguir. No va a poder conmigo este puto bicho. He salido de cosas peores. El cáncer no va a poder conmigo», añadía una Mila Ximénez con la voz entrecortada tras anunciar la fatídica noticia.