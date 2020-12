Susanna Griso es la protagonista del nuevo número de SEMANA cuando va a pasar sus Navidades más complicadas después de tomar la decisión de separarse de su marido, Carles Torras, tras 23 años de relación. Todos los detalles en el número de tu revista favorita de corazón, a la venta desde este miércoles en tu kiosko o supermercado más cercano. ¡No te lo pierdas!

Susanna Griso es la protagonista del nuevo número de SEMANA. La presentadora de ‘Espejo Público’ no va a pasar las mejores Navidades, ya que tal y como publica SEMANA en exclusiva, se separa de su marido, el también periodista Carles Torras, después de 23 años de relación. Susanna y Carles toman la drástica decisión de poner fin a su matrimonio.

Tal y como ha podido saber SEMANA, la ruptura entre Susanna y su marido se ha producido de mutuo acuerdo, y por supuesto, han querido llevar este difícil paso en la máxima discreción, la misma con la que han llevado su matrimonio durante estos 23 años. Tienen tres hijos en común, que también han mantenido alejados de la vida pública. El motivo y todos los detalles de esta ruptura sentimental las desvelamos de manera más completa en el interior del nuevo número de la revista SEMANA, a la venta desde este miércoles en tu kiosko o supermercado más cercano.

Susanna Griso y Carles Torras se separan tras 23 años de relación

Esta noticia se hace pública apenas unos días después de que la presentadora de televisión hablara de cómo le pidió matrimonio su marido hace unos años en directo desde el plató de su programa. Al parecer, su pedida fue «informal«, según sus propias palabras y tuvo lugar en también en un avión. «No recuerdo si me lo pidió él o se lo pedí yo», comenzaba diciendo Susanna Griso diciendo en el plató provocando el estupor entre sus compañeros de equipo.

Adoptaron una hija en el 2018

Fue el pasado año cuando se confesó sobre un momento muy personal que ambos vivieron juntos: la adopción de su hija pequeña, una niña de origen africano que ahora tiene 5 años. «Yo intenté hacer una adopción nacional y me dijeron que ni me lo planteara con hijos biológicos, de ahí a que me fuera a una adopción internacional. Yo no quería apuntar esto, pero muchos casos de los que contamos son jóvenes inmigrantes a las que les falta información. No sé si en sus países de origen se puede hacer de manera confidencial. En España, sí», aseguró sobre el proceso de adopción.

Formaban una de las parejas más discretas y todo lo que se ha conocido sobre ellos ha sido por algunos de los comentarios que ha hecho ella en su programa de televisión. pareja muy discreta de la que se han ido conociendo detalles a cuenta gotas. Fue hace unos meses cuando desveló dónde había conocido a su esposo, quien además también es periodista. «Yo conocí a mi marido en un karaoke. Habíamos trabajado juntos, pero se nos ocurrió a todos los que trabajamos en Cataluña Radio ir a un karaoke un fin de semana (…) Entonces él dice: ‘Fíjate que yo me enamoré de ti incluso escuchándote cantar Juntos‘. Puse el listón tan bajo, la canté tan mal, a pesar del empeño que puse», dijo en el espacio de Antena 3.