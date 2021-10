Este miércoles, Sara Carbonero e Isabel Jiménez han compartido un importante día juntas. Ambas amigas y presentadoras han presentado la nueva colección de la firma que tienen en común: Slow Love.

«Es una colección de la que estamos muy orgullosas», ha dicho la presentadora de Informativos Telecinco. Sara, por su parte, ha explicado que es la primera vez que posan juntas photocall juntas, ya que en anteriores ocasiones sus eventos de trabajo han estado marcados por las medidas de seguridad contra el COVID.

A la gran noche de Sara e Isabel no han faltado grandes amigos de las dos comunicadoras. Entre ellos se encontraban David Cantero, Toni Acosta y Vanessa Romero. «Es una alegría vernos aquí juntos después de tantos años«, ha destacado el periodista. Cantero comparte mesa de informativos con Isabel, pero llevaba tiempo sin ver a Sara. esta lo entrevistaba recientemente en ‘Que siga el baile’, su programa en Radio Marca, pero muchos años que no se les veía a los tres juntos. «Hay muchas ganas de compartir y estar entre amigos, nervios siempre pero hay más ganas y alegría», ha asegurado la locutora radiofónica.

Sonrientes y evidentemente felices, Sara e Isabel no han ocultado que están viviendo un momento dulce tanto en lo personal como en lo profesional. Sara, tras su divorcio con Iker Casillas, ha vuelto a encontrar la ilusión al lado de Kiki Morente, hermano de Estrella Morente. Isabel, por su parte, se convertía en mamá de su segundo hijo -al que ha llamado Dani– el pasado mes de enero. Desde entonces disfruta del nuevo compañero de juegos de su hijo Hugo.

Isabel Jiménez habla sobre Kiki Morente: «Lo conozco desde hace mucho tiempo»

A lo largo del último año, Sara ha estado arropada por sus seres queridos tras su separación del exguardameta. Una situación a la que se suma su preocupación por su estado de salud. Una de las personas que no se ha separado de ella ha sido Isabel, quien además de socia y amiga es su «comadre». No en vano, Isabel ha sido testigo de la bonita historia de amor que está viviendo con el cantante flamenco. «Yo conozco a Kiki desde hace mucho tiempo. Bueno, hace mucho tiempo me estáis metiendo en un berenjenal, no me lieis. Yo no tengo nada que ver. Me dais calores», decía hace unos días en un evento organizado por la firma de productos de higiene femenina Ausonia contra el cáncer de mama. «Yo los adoro a los dos, son mis amigos, Sara es mi amiga del alma, qué queréis que os diga», sentenciaba.