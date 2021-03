Las dos periodistas han puesto tierra de por medio y se han desplazado hasta las playas de Almería para un nuevo proyecto profesional.

Sara Carbonero está dispuesta a demostrar que tras la oficialización de su separación de Iker Casillas su vida continúa. La periodista está centrada en disfrutar de los pequeños momentos y placeres, así este fin de semana se ha refugiado en una de sus mejores amigas, Isabel Jiménez, para desconectar de Madrid y centrarse en su proyecto laboral en un escenario de ensueño.

Sara Carbonero e Isabel Jiménez están centradas en su proyecto laboral conjunto, la empresa de moda y compleméntelo ‘Slow Love’. Es por ello que este fin de semana las dos amigas han puesto tierra de por medio y se han desplazado hasta las playas de Almería para realizar una jornada de trabajo, tal y como ellas mismas se han encargado de explicar a través de sus redes sociales. «Working progress«, «Muy pronto», son los hashtags que han utilizado para adornar sus publicaciones en Instagram.

Como no podía ser de otra forma, las dos periodistas han inmortalizado sus paseos por la costa con imágenes en las que podemos ver la felicidad del momento. «Hola primavera #laoficinadehoy«, detallaba la que fuera rostro de Mediaset mientras que Iker Casillas no dudada en comentar la instantánea con un emoji de una carita dando un beso. Por su parte, la presentadora de ‘Informativos Telecinco’ ha optado por publicar una imagen que no llegó a convencer a su amiga. «Tienes otra foto mejor! Sácala, sácala», exclamaba Sara Carbonero.

Este viaje de trabajo ha llegado tan solo un día después de que Sara Carbonero le dedicara un bonito mensaje al exguardameta con motivo del Día del Padre. Un detalle que desde luego no pasó desapercibido. En concreto, la periodista aprovechaba la última publicación de Iker Casillas en la que le deseaba un feliz día a sus seguidores para comentar con un precioso hashtag: «Feliz día al mejor papá«. Una vez más, Iker y Sara se han encargado de hacer hincapié que, aunque su amor de pareja finalizara, seguirían unidos por el bien de sus dos hijos en común, Martín y Lucas.

Sara Carbonero, enamorada de la vida

Sara Carbonero continúa con su día a día ajena a todas las especulaciones alrededor de los motivos de su separación de Iker Casillas. Así, unas horas después de lanzar el comunicado conjunto confirmando que comenzarían a tomar caminos por separado, la periodista se dejaba ver en público junto a sus hijos y disfrutaba de una pequeña fiesta flamenca en su casa. Mientras tanto, el exguardameta ponía tierra de por medio y se desplazaba a Sevilla para disfrutar del fin de semana.

Unos días después, el exjugador del Real Madrid se convertía en el protagonista del último número de SEMANA gracias a su nueva amistad con Sara Dénez, una cantante andaluza en la que ha encontrado refugio tras su separación.