La sétima edición de ‘MasterChef Celebrity’ ha arrancado con un elenco formado por 15 famosos. Una de ellas es Ruth Lorenzo, quien ha hablado abiertamente de sus problemas alimenticios en la primera entrega del concurso. «¿Qué relación tienes tú con la comida?», le ha preguntado Jordi Cruz. Ha sido entonces cuando la que fuera representante de España en Eurovisión ha contado que padeció anorexia y bulimia. «Ahora muy buena. Hace unos años tuve anorexia y bulimia, desde los 9 o 10 años, muy jovencita, hasta los treinta y poco. Se soluciona con mucho tiempo, mucha paciencia, mucho amor de tu familia y mucha terapia».

No es la primera vez que la cantante habla de sus trastornos con la alimentación. «La separación de mis padres me dejó agujeros en el corazón. Dejar nuestra casa de toda la vida me causó trastornos alimenticios. Tuve anorexia a los 9 años y bulimia también. Estuve hasta los 15 años sin que nadie sospechara nada”, dijo en una entrevista a Samanta Villar en el año 2020.

También ha vivido momentos de escasez económica. Siendo una estrella de la canción en el Reino Unido prescindió de un contrato con la discográfica EMI. Un día se dio cuenta de que solo le quedaban unas 50 libras para legar a fin de mes: “En ese momento fue lo difícil. Robé comida en Inglaterra y confieso haber cogido algún yogur supuestamente caducado cuando lo dejan en la basura”, relataba. “Había gente que se esperaba fuera del supermercado para hacer una foto conmigo y yo llevaba huevos robados en el bolsillo”. Después de ese periodo tomó la decisión de regresar a España y representar a su país en Eurovisión del año 2014.