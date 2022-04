La tradicional Misa de Pascua en la catedral de Palma de Mallorca nos ha dejado muchos momentos (como el día en el que Letizia no le dejó a la princesa Leonor fotografiarse con su abuela, la Reina Sofía). Desde hace dos años no han viajado hasta la isla y de momento no está previsto que acudan este año a la misa. Sin embargo, no está del todo confirmado. Quien ya se encuentra allí es la Reina Sofía, que se ha dejado ver este mismo lunes.