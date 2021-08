Rosa Benito ‘tontea’ con el reportero que le pregunta por Amador Mohedano: así le piropea

Rosa Benito se ha cansado ya de hablar de Amador Mohedano y es que no quiere oír más del padre de sus hijos. Su exmarido le declaró su amor incondicional en pleno directo en el programa en el que ella colabora, lo que provocó que ambos terminasen rompiendo en lágrimas ante las bonitas palabras del hermano de Rocío Jurado. Sin embargo, horas más tarde todo estalló y es que Rosa Benito, pese a ser la primera en perdonar, no está dispuesta a dejar que piensen que es tonta y no olvida. No olvida las declaraciones de su exmarido en numerosos medios durante los años en los que han vivido separados. El hecho de que renegase de ella en público, que le dedicase nefastas palabras, que le dejase en una delicada situación económica y que paseara a sus novias sin pensar si podría o no causar daño ha pesado durante mucho tiempo, pero ella ahora ha querido tomarse la revancha.

Rosa Benito lo hace dejando claro que no va a hablar ni con Amador Mohedano, ni de él más. Cuando el reportero acude a hacerle las correspondientes preguntas sobre la polémica surgida en los últimos días, ella elude responder. Pero lejos de permanecer callada y dejar que el silencio hable por sí mismo, la que fuese mano derecha de Rocío Jurado ha dejado sin palabras al propio periodista, al piropearle y alabar su buen aspecto físico. Se nota que Rosa Benito tiene buena memoria, que no se olvida de un rostro agradable o un cuerpo agraciado y menos si ha tenido oportunidad de disfrutar de las vistas en más de una ocasión y así se lo hace saber al reportero. Le colma de piropos con mucha simpatía, mientras continúa con su apresurado camino.

Vea el divertido vídeo en el que Rosa Benito prefiere ‘tontear’ con el reportero antes que hablar del pasado con Amador Mohedano o el presente que ahora le enfrenta de nuevo a su exmarido. ¡Dale al play!