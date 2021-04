Rosa Benito ha vuelto acudir a su puesto de trabajo e inevitablemente ha tenido que volver a hacer frente a las preguntas sobre Rocío Carrasco

Rosa Benito no puede más. La colaboradora de ‘Ya es mediodía‘ ha estallado contra la que fuera su sobrina, Rocío Carrasco. Este martes, se ha vuelto a emocionar tras recordar el paso de Rocío Jurado por el hospital de Houston en su lucha contra el cáncer. La pasada semana ya desveló que fue ella quien pasó todas las noches en el hospital con su cuñada después de que Rociíto dijera que había sido ella la que se quedaba las noches. Un choque de declaraciones que han vuelto a acaparar el protagonismo en el programa de Sonsoles Ónega. «Cuando yo hablo de que me quedo las noches no lo hago para tirarme flores ni para desmerecer a nadie”, ha asegurado la propia Rosa, quien ha vuelto a cuestionar el testimonio de Rociíto.

Rosa Benito vuelve a cuestionar el testimonio de Rocío Carrasco

“Yo no tengo odio, tengo dolor. Cuando dice Rocío que se queda por las noches porque su madre está durmiendo… ¡si es que era cuando Rocío más despierta estaba!”, ha dicho volviendo a desmentir el testimonio de Rocío Carrasco en el que aseguraba que le tocaba quedarse con su madre por las noches cuando esta dormía. La colaboradora de televisión ha asegurado que volvería a dejar todo para cuidar a Rocío Jurado si fuera necesario: «¡A mí nadie me tiene que dar las gracias, ojalá lo pudiera volver a hacer!”.

La que fuera pareja de Amador Mohedano ha asegurado que no está viendo la docu-serie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Sí que ha afirmado que vio el primer capítulo pero que le afectó tanto que decidió dejar de hacerlo. A pesar de esta declaración, sí que ha confesado que lo está grabando para cuando esté preparada verlo. Aún así, hay una cosa que no entiende: el odio de Rocío Carrasco hacia toda su familia. Así mismo lo ha dicho ella hace escasas horas: «Ahora todo es malo, odio y rencor, ¿por qué no hay nada bonito si hemos sido una familia que se ha adorado?”.

Asegura que no tiene miedo a lo que pueda contar de ella la que fuera su sobrina

A pesar de que no está viendo la serie en directo y sí la está grabando para verla en un futuro, ha confesado que no le preocupa que en próximos episodios Rocío Carrasco hable de ella. «No tengo miedo, miedo a qué”, ha respondido de manera tajante tras las preguntas de sus compañeros de programa.

Rosa Benito no está pasando por su mejor momento, algo que ha notado su propia jefa, Sonsoles Ónega, que le ha querido mandar un mensaje tranquilizador: «Tú sabes que tu palabra en este equipo no está en entredicho”, le ha dicho.