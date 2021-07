Rocío Flores tiene sobre la mesa varias ofertas para responder a su madre y contar su versión. Por el momento las está estudiando, pero no es el momento. Desde su equipo legal se plantean otras opciones y no quiere entorpecer el proceso llegado el momento. Así lo explica ella misma

Rocío Flores no puede más. Está agotada con la presión mediática que ha caído sobre sus hombros ante la reaparición de su madre, Rocío Carrasco, y la desaparición pública de su padre, Antonio David Flores. Además, se le suma que Olga Moreno, la mujer de su padre y para ella “como una segunda madre” está en ‘Supervivientes’ y debe dar cuentas de cada frase que pronuncie y cada acto que realice, ya sean estos buenos o malos. Ella debe estar al pie del cañón no solo por el vínculo que le une a todos ellos, sino también en su papel como colaboradora de los platós de Telecinco, cadena en la que se cuece su drama personal.

Pero justo aquí también podría estar la solución a los mismos y es que, como ella misma ha confirmado ahora, sobre la mesa tiene “varias cosas” que le abren la posibilidad para pagar a su madre con la misma moneda. Es decir, utilizar la televisión para rendir cuentas, dar explicaciones sobre lo que ha hecho y pedirlas sobre lo que le han hecho. Eso sí, por ahora tan solo las está estudiando, valorando lo acertado o no de dar un paso al frente y tirar de la manta.

Los rumores de que Rocío Flores está ya grabando un futurible documental en respuesta a la docuserie protagonizada por su madre, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ cobran fuerza. Estas especulaciones llevan semanas sonando, pero no llegan a materializarse. Son muchos los medios que ya dan por seguro esta acción de defensa y protección de su imagen pública, pero Rocío Flores ha querido dejar claro que, por el momento, no se ha decantado por aceptar las ofertas en firme que ha recibido por parte de la cadena con la que colabora, así como por otros medios que se han interesado por conocer su versión en primera persona. Así lo ha confirmado en conversación con ‘La Razón’, medio para el que asegura que, de lo dicho, por ahora no hay nada cierto: “Yo no he firmado nada con nadie ni estoy grabando nada con nadie. Se me han ofrecido varias cosas, pero no he firmado nada”, promete con contundencia.

Por el momento, Rocío Flores tan solo estudia esta posibilidad y la aparca a la espera de que las aguas se calmen y vea que ha llegado su momento. Si llega. Por ahora se limita a aguantar los embistes que las apariciones estelares de Rocío Carrasco en la cadena en la que ambas prestan sus servicios, primero en el citado documental y ahora en calidad de defensora del espectador en ‘Sálvame’ al frente de la sección ‘Hable con ella’. “Yo voy a trabajar y con la misma me vuelvo a mi casa”, sentencia.