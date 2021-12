Rocío Flores ha vivido una semana muy difícil. Días de emociones en los que no solo ha llorado a su abuela, Rocío Jurado, a quien se le acaba de rendir un homenaje en Telecinco, sino que en ella también ha disfrutado del cumpleaños de su hermano David. El joven acaba de cumplir 23 años, eso sí, no ha recibido una felicitación por parte de su madre, Rocío Carrasco. Un año más no ha habido un mensaje hacia él en un día tan especial, un paso inexistente que ha hecho llorar de nuevo a Rocío Flores en televisión. Completamente rota en ‘El programa de Ana Rosa’, la hija de Antonio David ha asegurado que Rociito no se ha puesto en contacto con su hijo: «Mi madre no ha felicitado a mi hermano. Te mentiría si te dijera que sí».

David Flores y Rocío Carrasco no tienen ninguna relación, aunque Rocío Flores ha vuelto a lanzar el guante a su madre. Quiere dejar claro que ellos siguen ahí, a pesar de que su madre cuando fue preguntada en su programa por ella ni siquiera quiso contestar a la pregunta. No quiere referirse a ella públicamente, reacción y vacío que a Rocío Flores le provoca dolor. «Sus hijos están aquí y cuando quiera aquí estamos», ha dicho la joven mirando a cámara. Tras tragar saliva e intentando no derrumbarse ante los espectadores, Rocío también ha recalcado que la relación con Ortega Cano, Gloria Camila y el resto de familiares desapareció cuando ella vivía con su madre y fue retomada cuando empezó a vivir con su padre. «Cuando yo vivía con mi madre en escasas ocasiones hemos tenido relación con ellos. Hubo un tiempo en el que si teníamos contacto con José y Gloria. Solo la recuperé cuando mi padre», ha asegurado.

(Noticia en elaboración)