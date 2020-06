8 Gloria Camila, indiferente

Tampoco los hermanos de Rocío podrán evitar sentir curiosidad ante su nueva etapa laboral. El pasado mes de febrero, Gloria Camila admitía en ‘Volverte a ver’ que la relación con Rociíto era «inexistente». A día de hoy, la joven no cuenta ya con su hermana para nada. «Yo hubiese tenido una conversación con ella hace mucho tiempo, ahora he hecho mi vida, estoy con mis hermanos, con mi padre… si hay que tenerla, se tiene, no tengo problema. Pero no la busco, yo estoy muy bien y con los que de verdad han estado desde siempre», reconocía.