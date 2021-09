Anabel Pantoja y Omar Sánchez se han sometido a varios retoques estéticos y la suma de todos ellos supera los 12.000 euros.

Anabel Pantoja y Omar Sánchez pasarán por el altar en solo unas semanas. La pareja, que se casó el pasado viernes de forma íntima, cumplirá su sueño de reunir a familiares y amigos en ‘La Graciosa’, una cita que en numerosas ocasiones ha estado en peligro al celebrarse en un paraje natural. Los ecologistas han amenazado con presentarse allí, pero Anabel prefiere no pensarlo. La sobrina de Isabel Pantoja se niega a que nadie empañe un día tan especial para ella y, por ello, está centrada en su puesta a punto. Tanto ella como Omar se han puesto manos a la obra para estar perfectos de cara a su enlace a principios de octubre, siendo muchos los retoques que se han realizado en los últimos meses para ese día sacar su mejor versión.

La novia hace algunas semanas se realizó un lifting sin cirugía. Se trata de un tratamiento llamado Thermage, cuyo fin es eliminar la flacidez en el rostro, y su precio supera los 1200 euros. «Con esto conseguiré tener una piel tersa, suave e iluminada… Quiero conseguir ese objetivo para la boda», dijo la colaboradora de televisión. Aunque los resultados no se ven hasta la cuarta semana, Anabel ya ha empezado a ver los primeros efectos y está muy satisfecha con el cambio. También ha retocado sus ojeras para evitar el aspecto de cansada y rejuvenecer su rostro y lo ha hecho gracias a «pequeñas infiltraciones de ácido hialurónico + láser vascular». La propia Anabel lo reveló en sus redes sociales, contando qué había conseguido con ello: «Me ha servido muchísimo porque me ha corregido el pequeño hundimiento, además del color oscuro provocado por las venitas». Este proceso tiene un precio de más de 650 euros y es que todo depende del número de sesiones que necesites para eliminar las arañas vasculares de tu piel.

En lo que respecta a su cuerpo, Anabel Pantoja se sometió a una liposucción hace algunos meses con la que pudo perder 8 kilos. La lipováser más una lipotransferencia suma un total de 9000 euros y, aunque para ella fue muy dolorosa, el resultado obtenido ha sido el deseado. Para mantener esta transformación física, Anabel Pantoja se ha centrado en el deporte junto a un entrenador personal que la lleva al límite. No es fácil, pero está tratando de ser constante para llegar perfecta al día en el que se convertirá en mujer de «su negro», Omar Sánchez.

Omar Sánchez, por su parte, se retocó su nariz hace solo unos días. Con ácido hialurónico afinó su nariz y logró ponerla completamente recta, un complejo que ha desaparecido gracias a este tratamiento. En mi boda voy a lucir nueva nariz. No me gustaba la parte de arriba y he corregido el perfil sin tener que operarme», comentó entonces sobre la rinomodelación sin cirugía, cuyo precio supera los 400 euros. No es lo único que se ha realizado, ya que también ha modificado el aspecto de sus labios para rehidratarlos y ha eliminado las líneas de expresión que tenía más marcadas. ¿Cómo? Pues con ácido hialurónico y con una revitalización total de la cara que consiste en realizar microinyecciones en algunas zonas para recuperar elasticidad, hidratación y luminosidad. Ambos procesos con un coste en total de unos 1300 euros.