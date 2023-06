Dentro de apenas unos días se celebrará la boda de Tamara Falcó (41) e Íñigo Onieva (33). Será el próximo 8 de julio cuando la hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó se den el 'sí, quiero' en la finca El Rincón, en Aldea del Fresno. Todas las miradas están puestas en este esperado enlace, del que poco a poco conocemos nuevos datos, como la fiesta prenupcial, el menú o la relación completa de invitados. SEMANA ha podido conocer, a través del entorno más íntimo de la marquesa de Griñón, qué nombres figuran finalmente en la lista definitiva. A quiénes les ha llegado la ya famosa invitación. Entre ellos destacan caras tan conocidas como el tenista Rafa Nadal, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, o la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Un total de 400 invitados asistirán a la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Finalmente, 400 invitados serán los elegidos para ser partícipes del cierre de un ciclo. Un broche de oro a una historia de amor que ha sabido sobreponerse y capear todo tipo de tormentas. “Se han publicado muchas mentiras, la idea de ambos es hacer una ceremonia mucho más reducida de lo que se ha dado a entender en los medios. Al final, el interés mediático no va a ser proporcional con la grandilocuencia de la boda, todo será muy sobrio”, nos cuenta el entorno de la pareja.

Justo ese privilegiado entorno que les rodeará en el día más importante de sus vidas. A su familia y amigos, se sumarán también destacadas personalidades de todos los ámbitos. Nombres que SEMANA ha podido conocer en exclusiva. Por el momento, lo que sí podemos confirmar es que tanto Tamara como Iñigo tienen la intención de reunir a sus familias al completo. Se ha especulado mucho con sonadas ausencias e invitaciones que jamás llegarían a sus destinatarios. Nada más lejos de la realidad. Los padres y los hermanos de Iñigo asistirán al enlace, como también lo harán Isabel Preysler y los hermanos de Tamara, tanto paternos como maternos. Una ocasión muy especial en la que se volverá a reunir por completo una de las sagas más importantes del papel couché.

Y hablando de sagas, también han recibido su invitación Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro, o Carmen Martínez-Bordiú, gran amiga de Isabel Preysler, de la que estuvo distanciada hace varios años. Y es que no hay nada como un evento de estas características para acercar posturas. Con quien no se ha acercado posturas es con los Boyer, que no habrían sido invitados ninguno, excepto Ana.

SEMANA ha podido saber que tampoco faltarán rostros del mundo de la moda, como Juan Avellaneda, Jon Kortajarena (muy amigo de Iñigo y su

hermana Alejandra, con la que rodó una serie para Netflix), Eugenia Silva y su pareja; Alfonso de Borbón, Cari Lapique o la mismísima Carolina Herrera, cuya firma vestirá a la flamante novia.

Sin periodistas en la boda de la marquesa de Griñón y su prometido

La pareja ha preferido “no invitar a ningún periodista y requisar los móviles”, como así nos confirma una fuente de total solvencia. Ni Tamara ni Iñigo quieren que nadie les arruine el día más especial de sus vidas, por eso, solo sus amigos -y sus jefes- podrán ver cómo se unen en matrimonio.

Del mundo de la televisión irán los jueces de MasterChef (Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo Nájera), así como sus compañeros de 'El Hormiguero': Pablo Motos y su mujer, Laura Llopis, Juan del Val y Nuria Roca, Cristina Pardo o las míticas Trancas y Barrancas (Juan Ibáñez y Damián Molla), entre otros.

Tal es la ilusión y la buena energía con la que se está afrontando este gran día, que en la larga lista de invitados también habrá un hueco para antiguos amores de los contrayentes. Lucía Guerrero, por parte de Iñigo. La actriz es la única novia formal que se le conoce antes de comenzar su historia de amor con Tamara. Y Bartolomé Fierro March, por parte de la marquesa. Al empresario de la banca se le relacionó con ella en el verano de 2006, pero su idilio jamás fue confirmado por sus protagonistas. Ahora solo queda esperar a que llegue uno de los días más esperados -y ansiados para ver cómo triunfa, por fin, el amor.