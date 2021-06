La pulla de Luis Gasset a Ágatha Ruiz de la Prada tras decir que no es “apasionado” en la cama

Luis Gasset se ha cansado. Aunque aún habla con respeto de Ágatha Ruiz de la Prada, no le ha gustado que deje entrever que su rendimiento sexual no es bueno y menos que lo haga ante toda España. La respuesta ha sido contundente. Vea el vídeo

Parecía que la ruptura entre Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Gasset era amistosa. Al menos así se vendió desde un principio, cuando la pareja daba la mala noticia de que habían decidido emprender caminos por separado, pero que aún mantenían el respeto y la admiración mutua. Pero de eso hace ya un mes y la diseñadora ha tenido demasiadas oportunidades para hablar con la prensa sobre los avatares de su vida amorosa. Tanto preguntar ha dado sus frutos y poco a poco iba relajando su discurso hacia el empresario por el que un día decía estar muy enamorada. Ese sentimiento se ha apagado y ahora todo son reproches públicos.

Luis Gasset ha aguantado los darditos envenenados que, entre broma y broma, le dedicaba Ágatha Ruiz de la Prada. Ya fuese en un plató de televisión, a los reporteros a pie de calle o también ahora en la revista ‘Hola’, la diseñadora se ha ido desdiciendo de lo dicho inicialmente y nada queda de la cordialidad que dijo que iba a mantener hacia su expareja. Si antes sentía respeto y admiración, ahora no duda en definirle como un hombre “pijo” y “poco apasionado”. Se queja de que no rendía como ella esperaba en los juegos de alcoba. Unas revelaciones íntimas que han pillado a todos por sorpresa, también al empresario que, en respuesta, también describe cómo sería para él la pareja perfecta tras haber probado suerte con ella: “Mi mujer ideal es más discreta”.

Ágatha Ruiz de la Prada cargó con especial dureza contra Samira Jalil por acompañar a Luis Miguel Rodríguez, su ex y ahora de nuevo su pareja, a ver una corrida de toros. La definió como poco elegante en comparación con ella. La concursante de realities respondió y subrayó que, entrando en comparaciones, el resto de las diseñadoras no se sientan en platós de televisión para airear sus intimidades. Algo que, pasadas las semanas, parece respaldar también Luis Gasset, cansado de que se le exponga en los medios en cuestiones tan íntimas como su rendimiento sexual: “Cuando estábamos juntos siempre se sentía cansado, porque tenía mucho trabajo y había pasado la Covid. Pero, de repente, dejó de estar cansado para salir con todas mis amigas. Eso me sentó un poco mal. ¿Mis amigas? Anda que no habrá mil tías, pero se le tiraron al cuello”, dice la diseñadora en la citada revista, para después definir al empresario como “un poquillo pijo y me imagino que sabrá que no es un hombre súper apasionado”.

