Alba Carrillo se sigue sin entender con Jorge Javier Vázquez. Semanas después de protagonizar un enfrentamiento que le costó a la modelo su ausencia en ‘Ya es mediodía‘, la colaboradora ha vuelto a dejar clara su opinión sobre el presentador. En concreto, sobre el hecho de que no le haya pedido disculpas a diferencia de a Rosa Benito, a quien sí le ha pedido. Tras llamarla ‘cuñada viuda de Rocío Jurado’, dijo haber tenido un desliz y aseguró no haber querido llamarla así. «¡Qué suerte, Rosa! Para todo hay clases porque a mí todavía no me ha pedido perdón. Me encantaría que también que alguna vez se viera conmigo… Aprovecho para decirlo, pero como mira siempre hay clases, como yo no soy de la alta alcurnia telecinquera…», ha dicho Alba Carrillo este lunes. No alcanza a entender la diferencia entre ellas, no obstante, se desconoce si él recogerá o no el guante.

Alba Carrillo esperaba que, al menos, Jorge Javier Vázquez pidiera perdón a Lucía Pariente, algo que todavía no ha sucedido. «Sobre todo a mi madre, a mí que no me lo diga, pero a mi madre si puede, me haría especial ilusión», ha dicho la tertuliana. Cabe recordar que el catalán y Lucía Pariente se pelearon en pleno directo en ‘Secret story’ hasta tal punto que él la expulsó de plató. Todo sucedió en el mes de diciembre cuando Lucía llamó a Jorge Javier «bravucón» después de que él llamara a ella y a su hija mentirosa, instante que provocó una enorme tensión. «Tú y tu hija sois las personas más desagradecidas y falsas del mundo», le dijo él. Esta bronca tuvo consecuencias, entre otras, la ausencia de Lucía Pariente en plató desde entonces.

Ha sido semanas después cuando Alba Carrillo sí ha vuelto al trabajo. Si bien Jorge Javier advirtió a Alba y su familia, semanas más tarde dijo no haber vetado a ninguna de las dos en televisión. «Cuidadito familia Carrillo Pariente. Como diría mi Mila Ximénez, yo no amenazo, ejecuto», dijo, aunque luego se desdijo: «Quiero que quede claro que yo no he vetado a absolutamente nadie en televisión». De este modo, se desmarcaba de las insinuaciones que corrían por redes sociales, pues había quien daba por hecho que Alba Carrillo no había vuelto a trabajar por las directrices de Jorge Javier a los altos cargos de la cadena, pero nada más lejos de la realidad.

El enfado de Alba Carrillo se multiplicó cuando Jorge Javier se dirigió a ella tras discutir con su madre. Consciente de las declaraciones que había escrito Alba en su red social, Jorge Javier intentó frenar a la modelo, eso sí, sin éxito. «Alba Carrillo, cuidado con el Twitter. No sé si mañana tendrás programa o no, pero cuidado porque estamos hasta las narices. Aquí ya jueguecitos ninguno. A mí no me nombres jamás, ni utilices juego sucio contra este programa mintiendo o sembrando dudas. Como diría Mila Ximénez: Yo no amenazo, ejecuto», dijo indignado.

