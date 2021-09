Tamara Gorro quiere ser madre de nuevo y se niega a cumplir el sueño de tener su tercer hijo, pero su marido, Ezequiel Garay, no está por la labor. Vea el vídeo en el que ella explica cómo ha discutido este tema con su esposo y cuáles son los argumento para su tajante negativa

Tamara Gorro es una madre orgullosa de sus dos hijos. Eso sí, la influencer tiene claro que desearía ampliar de nuevo la familia con la llegada de un tercer hijo con el que tener la familia numerosa e incluso más, pero lo cierto es que se ha encontrado con un problema que le imposibilita ser madre de nuevo. No es una cuestión de salud, sino más bien un impedimento personal y es que su marido, Ezequiel Garay, no se muestra tan a favor de traer nuevos vástagos al mundo, conformándose con la parejita. “Mi marido dice que no, más claro no lo puedo decir. Si yo pudiera tener una noche de amor y quedarme embarazada, te digo, ya está. Yo no puedo. La noche de amor la puedo tener, pero el regalo no”, deja claro Tamara Gorro ante las constantes preguntas sobre si desea ampliar en un futuro próximo la familia.

Tamara Gorro ha explicado con detalle cómo ha discutido esta cuestión con su marido y los argumentos que ambos defienden en este conflicto que, por el momento, se ha quedado en tablas y ninguno cede. Ella quiere ser madre de nuevo y él se niega. Ambos están en su derecho y esto entra en un conflicto de intereses mutuos, aunque por fortuna han sabido llegar a un acuerdo que no eche por tierra la felicidad que reina en su familia. Vea el vídeo para conocer con detalle cómo explica Tamara Gorro esta problemática y si confía en que su marido algún día levante el veto y pueda celebrar con alegría la llegada de un tercer hijo que les permita tener la familia numerosa soñada por la influencer. ¡Dale al play!