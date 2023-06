Han pasado solo dos días desde que Ana Obregón regresara a España. Tras dos meses en Miami, donde nació su hija (y nieta) Ana Sandra, la presentadora ya está en su casa de La Moraleja. Está feliz. Y así lo ha hecho saber en su primer encuentro con la prensa gráfica. Acompañada de sus hermanas, Celia y Amalia, la presentadora ha tendido puentes con Alessandro Lequio. Ajena a la polémica sobre una posible mala relación con su ex pareja y padre de su hijo Aless, asegura que el colaborador de televisión siempre podrá contar con él: "Alessandro aquí tiene la puerta abierta".

Vídeo: Europa Press

"Estoy que he vuelto a vivir así que voy a hacer pocas declaraciones porque he dejado a Anita que he ido a hacerme el color del pelo porque estaba hecho un desastre", ha arrancado diciendo a los reporteros que aguardaban en las inmediaciones de la urbanización donde vive. La actriz llegaba a su domicilio junto a sus hermanas Celia y Amalia radiante y risueña: "Rodeada de todos mis hermanos. Anita es para comértela, para comértela. Las gafas no me las quito porque llevo sin dormir cuatro días o tres meses".

Tan contenta está que no hasta ha entregado incluso unas pastas en nombre de su nieta a las reporteras mostrándose de lo más agradecida ante las muestras de cariño: "Os he comprado unas pastas en nombre de Anita. Son buenísimas, de chocolate y de todo para que desayunéis y estas son en nombre de Anita en agradecimiento de todo vuestro cariño". Es evidente que la madrileña, con una sonrisa de oreja a oreja, ha recuperado no solo la sonrisa: también la ilusión por vivir, tal y como ella misma ha confesado en sus redes sociales.

"Estoy esterilizando biberones", asegura una radiante Ana Obregón

Respecto a si la pequeña Ana Sandra conseguirá pronto el pasaporte español, ha respondido: "Eso ya veremos, pero Anita es española de corazón". La actriz ha agradecido a los medios el apoyo que se le ha brindado desde que se supo que había sido madre. Los últimos días han sido intensos, llenos de emociones. Y marcados por las visitas constantes de "todos mis hermanos", que se han volcado con ella y con la pequeña. Cuando se le pregunta si tiene previsto recibir visitas de amigos que quieran conocer a la bebé, responde: "Todavía no porque hemos llegado antes de ayer. Tengo las maletas hechas, estoy esterilizando biberones y, bueno, adiós".

A Ana Obregón le esperan por delante unos días llenos de compromisos personales. Y profesionales también. El próximo miércoles 7 de junio presentará 'El chico de las musarañas' en el hotel The Westin Palace, en Madrid. Un libro que empezó a escribir su hijo Aless Lequio pero que no pudo terminar debido a su enfermedad, sin embargo ella lo retomó hasta poder terminarlo. En él ha plasmado la experiencia vivida por ambos tras el diagnóstico del cáncer que acabó con su vida el 13 de mayo de 2020. Todo lo recaudado será donado a la fundación que lleva el nombre de su primogénito, por lo que ella está volcada en la promoción del libro. Está previsto también que el próximo domingo 11 de junio esté en una de las casetas de la Feria del Libro de Madrid firmando ejemplares de su primer trabajo editorial.