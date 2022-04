Kiko Matamoros está a punto de vivir unas de las experiencias más increíbles de su vida como concursante de la nueva edición de ‘Supervivientes 2022’. El colaborador de ‘Sálvame’ ha dado a conocer sus miedos por haber dado el paso de viajar a Honduras, pero lo cierto es que está deseando que empiece esta aventura. De hecho, ya se está preparando, ya que quedan apenas unos días para que tenga que hacer las maletas junto al resto de concursantes.

De cara a su estancia en una isla, Kiko sabe que hay que estar en forma. No solo hay que superar los días de convivencia, sino que también hay que estar preparado para superar las noches a la intemperie y también las pruebas que ponen cada semana para ganar recompensas. Kiko Matamoros ha dejado claro que él come mucho, por lo que ya se está preparando para superar todas las pruebas y poder comer lo que le den si las gana.

Ya está acostumbrado a visitar el gimnasio de su casa todos los días, pero ahora lo hace con más razón. No hay nada, para él, como trabajar en las máquinas. Y con mucho peso. Kiko Matamoros está ya haciendo muchos ejercicios de fuerza para fortalecer pecho, pierna, brazos y abdomen. El colaborador quiere llegar perfecto a la isla para presumir de cuerpazo en bañador y también para tener resistencia en las pruebas: «Así he preparado mi participación en @supervivientestv en el gimnasio. Trabajando con las máximas cargas en todos los aparatos💪🏽», ha escrito él.

Kiko Matamoros se pone en forma de cara a ‘Supervivientes’

Vídeo: Instagram.

A pesar de está ilusionado, Kiko no puede esconder su preocupación: «Tengo un poco de ansiedad. Será en días cuando nos vayamos. Dejo una estabilidad que no tenía desde hace mucho tiempo. Tengo una comunicación con mis hijos maravillosos y una pareja con la que llevo tres años y la voy a echar mucho de menos. Tengo muchas esperanzas en hacer bien las cosas y no defraudar a la gente que ha confiado en mí», declaraba. De la misma forma, el colaborador de ‘Sálvame’ reconoce que también le da miedo el hambre que puede pasar en Cayos Cochinos porque «soy un hombre que come un montón».

Aún estando de vacaciones en Maldivas, Kiko ha visitado el gimnasio. Y es que no quiere perder el tiempo y quiere demostrar ante toda España. Aprovechando que le quedan apenas unas semanas para viajar a Honduras, el colaborador de ‘Sálvame’ quiso hacer un hueco en su apretada agenda par a disfrutar de una escapada romántica con su mujer, Marta López. No se ha confirmado, ni tampoco desmentido, si su pareja será la encargada de defenderlo en el plató del programa. De ser así, sería la primera vez de la modelo en un plató de televisión, algo que tendrá que compaginar con los compromisos profesionales que le salgan como modelo de muchas firmas de moda.

