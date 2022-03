La noche más esperada para los actores y actrices de Hollywood no ha sido del todo como esperábamos. A pesar de los intentos de levantar la audiencia y hacer una ceremonia muy amena tirado de bromas, de chistes y de humor… el resultado final ha sido justo lo contrario. Por lo menos para Will Smith. El actor, nominado a ‘Mejor actor protagonista’ por su papel en ‘El método Williams’, terminó muy enfadado con Chris Rock por una broma de mal gusto sobre el pelo de Jada Pinkett Smith, mujer del conocido actor. Chris Rock era el encargado de anunciar uno de los premios pero antes de ese momento ha bromeado con algunas de las parejas que se encontraban sobre las butacas del Dolby Theatre de Los Ángeles. Como fue el caso de Penélope Cruz y Javier Bardem, en el que aseguró que si ella no se alzaba con la estatuilla, el madrileño tendría que hacer todo lo posible para no conseguirlo tampoco y que fuera Will Smith el ganador.

Una broma sobre Jada Pinkett, la mujer de Will Smith: el momento más tenso de la gala

Sin embargo, ha aprovechado para hacer una broma sobre el pelo de Jada Pinkett Smith. El cómico comparó el pelo rapado de ella con el de La Teniente O’Neil, progatonizada por Demi Moore en 1997. Entonces, su marido, Will Smith, se ha levantado de su sitio y le pegó un puñetazo. Así sin más. Aunque en un principio se pensaba que formaba parte del guión, lo cierto es que Chris Rock se quedaba con el rostro desencajado y sin saber muy bien cómo seguir con la ceremonia. Posteriormente, el actor regresaba a su sitio y le pedía de muy malas formas que no mencionara más el nombre de su mujer. Un momento muy tenso que se ha vivido durante la ceremonia de la 94 edición de los Premios Oscar.

🎞 | AHORA – OSCARS 2022: Sube Will Smith al escenario y golpea a Chris Rock:

Este ha sido uno de los momentos más tensos de la noche, que dejaba al resto de invitados con la boca desencajada. Nicole Kidman, en primera fila, no daba crédito a lo que estaba viendo. Algo igual le ocurría a Lupita Nyong’o, que justamente estaba sentada detrás de Smith y su mujer. Tras este hecho, el actor no ha tardado en convertirse en Trending Topic y son muchos los comentarios que ha recibido sobre este incidente. Sin embargo, muchos denuncian que este gesto y este acto se haya normalizado y nadie de la Academia de Premios haya tomado medidas respecto a la actuación de Will Smith. La gala ha seguido como si nada hubiese pasado. Algo que no ha sentado nada bien a los internautas. Y es que últimamente, el nombre de Will Smith está asociado a la polémica.

William Smith gana el Oscar a ‘Mejor actor protagonista’

Tras más de tres décadas como actor y después de protagonizar uno de los momentos más tensos de la noche, Will Smith se ha hecho con el galardón con ‘Mejor actor protagonista’ por su papel en ‘El método Williams’, en el que daba vida al padre de Serena y Venus Williams. En esta categoría ha competido con actores de la talla de Benedict Cumberbatch, que partía como favorito, Andrew Garfield, Javier Bardem y Denzel Washington. Finalmente, ha sido el polémico actor quien se ha alzado con la estatuilla y durante su discurso no ha podido evitar las lágrimas.

A pesar de lo emotivo de su discurso, los internautas no se han mostrado muy contentos con este galardón. Además, ha aprovechado este discurso para pedir disculpas. Sin embargo, no ha querido decir el motivo por el que lo ha hecho: «Quiero pedir disculpas a la Academia y demás nominados. Es un momento precioso y mis lágrimas no son por haber ganado el Oscar, son lágrimas por ser capaz de arrojar luz a todo el reparto y el elenco de ‘El Método Williams'». Siendo conocedor de lo que había ocurrido, ha querido despedirse diciendo «espero que la Academia me vuelva a invitar».

Sin embargo, en ningún momento ha pedido perdón a Chris Rock. De hecho, además ha querido intentar justificar lo ocurrido hablando de la importancia de «proteger» a los suyos. Todos las películas nominadas a ‘Mejor actor protagonista’ ya están disponibles en el streaming. Ser los Ricardo es una producción exclusiva de Amazon Prime Video, El poder del perro y Tick, tick…boom!son un contenido original de Netflix, El método Williams pertenece a Warner y a HBO Max y La tragedia de Macbeth está creada bajo el sello de Apple TV +.