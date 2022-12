Desde que se emitiese la serie documental de Rocío Carrasco, Makoke se ha mostrado muy crítica con todos y cada uno de los episodios. Hacía mucho que no se veían las caras y el destino ha querido que ambas se vuelvan a reencontrar en un plató. La ex de Kiko Matamoros y la hija de Rocío Jurado han coincidido en ‘Mediafest Night Fever’ y han relatado cómo ha sido este encuentro.

Después de actuar junto a Marta Sango, quien participó en ‘Benidorm Fest 2022’ con «Sigues en mi mente», Makoke tomaba la palabra y desvelaba que había coincidido con Rocío Carrasco en maquillaje. Según ha explicado ella, su encuentro no ha sido del todo cordial. «Me he quedado un poco cortada porque yo con Rocío Carrasco y Fidel Albiac he coincidido varias veces de copas y en casa de María Teresa Campos y cuando he visto a Rocío mi intención ha sido a saludarla e incluso a darle dos besos, pero ella ahí ha estado un poco cortante», contaba la ex de Kiko Matamoros.

Un momento tenso en el que no se han hablando hasta que la hija de Rocío Jurado se ha acercado a saludarla y a darle dos besos. En esto, la ex de Kiko Matamoros se quedaba sorprendida por las buenas palabras que había tenido con ella. «Me ha dicho un piropo: ‘Hasta de morena estás guapa’. Algo que me ha gustado mucho y ya con eso se ha quitado la tensión«, expresaba.

De la misma manera, Makoke también ha revelado que ha coincidido con Fidel Albiac, quien estaba entre bambalinas. Sobre esto, la colaboradora de televisión solo ha tenido buenas palabras y ha reconocido que ha sido él quien ha puesto fácil el encuentro con Rocío Carrasco. «Ha estado encantador y súper educado«, elogiaba.

Una noche muy especial para Rocío Carrasco

Este viernes, Rocío Carrasco se ha metido en la piel de Rocío Dúrcal, una de las grandes amigas de su madre. Para ello, ha cantado «Me gusta mucho» junto a Sheila Dúrcal. Una simpática actuación en donde sus emociones han estado a flor de piel gracias a todas las vivencias que han tenido en el pasado. Antes de salir al escenario, la cantante aseguraba que le tenía un gran cariño a la hija de Rocío Jurado, aunque por cuestiones de agenda no se veían tanto como a ellas les gustaría.

Tras la actuación, amabas se han emocionado y han recordado la gran amistad que tenían sus respectivas madres. «Tengo a Marieta un amor inmenso y mucho respeto desde pequeña. Me encantaba ir a la habitación y al camerino de ella», rememoraba Rocío Carrasco. Por su parte, Shaila Dúrcal aseguraba que las dos se fueron juntas, aunque no ellas no lo llegaron a saber. «Rocío Jurado se fue pensando que la Dúrcal estaba bien pero la recibió allí arriba», contaba la cantante con cierta emoción.