¡La noche más esperada para la pareja de actores españoles ha llegado! Penélope Cruz y Javier Bardem se enfrentan a la gala de los Premios Oscar más esperados ya que es la primera vez que ambos están nominados. Ella en la categoría de ‘Mejor actriz protagonista’ gracias a su papel en ‘Madres paralelas’ y Bardem ha obtenido su cuarta nominación por su papel de Desi Arnaz en ‘Being The Ricardos‘. Nuestros mayores deseos era verlos posando junto en la red carpet más importante del séptimo arte. Aunque en un principio estaba previsto que Bardem no posara en el photocall debido a que quería acompañar a los nominados de las categorías excluidas de la gala en directo, no ha podido ser. Él mismo ha explicado que ha tenido mucho jaleo con los tiempos y que no le han permitido entrar a esa parte de la gala. Era de extrañar que un nominado a ‘Mejor actor protagonista’ no posara en la red carpet. Sobre todo este año, en el que Bardem también disfruta de la nominación de Penélope.

Penélope Cruz ha llegado con Pedro Almodóvar, el director de ‘Madres paralelas’

Javier Bardem había decidido no posar en la red carpet «oficial» para poder acompañar a Alberto Iglesias, nominado al Oscar por la banda sonora de ‘Madres paralelas’. Ha sido este medio día del domingo 27 de marzo cuando él ha anunciado esta noticia de que no posarán juntos, ya que Bardem quería estar junto a Iglesias. Sin embargo, no ha podido entrar al Dolby Theatre antes de lo previsto para disfrutar de esta entrega de premios. Esto nos ha permitido ver posar a Javier Bardem y Penélope Cruz por segunda vez en los Oscar. Tan solo los hemos visto juntos en la red carpet de los galardones más codiciados de Hollywood en el año 2011. Once años después, se ha repetido este momento.

La actriz llegado impecable y era uno de los rostros más esperados. Aunque en un principio estaba previsto que llegara de la mano por el director Pedro Almodóvar, el artífice de la película por la que puede ganar su segunda estatuilla, finalmente ha sido Javier Bardem. Ambos han posado juntos en la red carpet, momentos previos de conocer si ambos consiguen llevarse la estatuilla a casa.

La polémica de las ocho categorías excluidas de la gala en directo

Tal y como hemos dicho anteriormente, Javier Bardem quería estar apoyando a los nominados de las ocho categorías excluidas del directo que se entregarán antes de la emisión. Una decisión tomada por la Academy Awards que no ha estado exenta de polémica. Aunque ya intentaron implantar esto en el 2018, no lo hicieron porque la industria se le «echó encima». Sin embargo, esta es la primera ocasión en la que la gala se va a celebrar de esta manera. ¿El motivo? Intentar agilizar la gala y revitalizar la ceremonia después de que la 93.ª edición del año pasado registró los índices de audiencia más bajos de su historia con poco más de 10 millones de espectadores. Esto nos ha impedido disfrutar de nuestra pareja favorita del cine posando juntas.