El pasado 11 de abril, Paula Echevarría dio a luz a Miguel Jr., fruto de su relación con Miguel Torres. La actriz ya se encuentra en plena forma

Tan solo han pasado doce días desde que Paula Echevarría diera la bienvenida al mundo al pequeño Miguel Jr., fruto de su relación con Miguel Torres. La pareja está disfrutando de los primeros días en casa con el pequeño, que se ha convertido en el más mimado de la casa, sobre todo de su hermana, Daniella, hija de la actriz con David Bustamante. Durante su embarazo, Paula siguió haciendo deporte, siempre controlado por un personal especializado y adaptando los ejercicios a su estado de buena esperando. Ahora, Paula ha vuelto al gimnasio y se prepara para la operación bikini. El verano está a la vuelta de la esquina y Paula quiere llegar como todos los años: radiante.

La actriz quiere recuperar su forma física tras su parto

Paula Echevarría ha compartido varias fotografías a través de sus Stories en Instagram donde muestra que ha regresado al gimnasio. Ha sido este jueves cuando se ha enfundado en las mallas y se ha calzado unas zapatillas deportivas para regresar al «terreno de juego». La actriz ha empezado con el cardio para recuperar el fondo y quemar grasa de manera rápida: elíptica y máquina de correr han sido sus dos primeros ejercicios para recuperar el tono y la fuerza tras dar a luz al bebé.

«11 días después…», escribía. «Poco a poco», decía en otra publicación. «Vuelvo a la carga», compartía en la tercera donde al parecer estaba realizando un ejercicio de equilibrio, con el que a la vez se tonifica el cuerpo. La actriz siempre ha estado muy pendiente de su aspecto físico. Muchas veces ha compartido sus rutinas de ejercicio y siempre ha seguido trabajando para estar en plena forma. Ahora, quiere recuperarse.

Paula Echevarría mostró cómo estaba su barriga días después de dar a luz

Días después de dar a luz, también compartió imágenes de cómo estaba su barriga. Y es que ella siempre ha presumido de una imagen real, algo que quiso hacer también en esta ocasión. En un ejercicio de sinceridad, la actriz ha enseñado sin pudor cómo su tripa sigue estando hinchada tras el parto. «Si el bebé ya está fuera… que hay ahí dentro aún?? 😅🤷🏻‍♀️

Será la felicidad que ocupa lugar? 😊❤», dice en su cuenta de Instagram. En su perfil hace especial hincapié en que el suyo es un cuerpo real y que, aunque hay mujeres que recuperan la silueta de manera inmediata tras el alumbramiento, no es su caso.

Me gustaría aclarar que esta es MI REALIDAD, que mi cuerpo es así y reacciona así (ya me ocurrió con el postparto de Daniella).. pero otra mujer que al día siguiente de dar a luz no tenga tripa también es real», señala. «Cada cuerpo es un mundo y ninguna es mejor ni peor! Ánimo a todas las mamis!❤»