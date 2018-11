Álex Lequio parece estar superando poco a poco las adversidades que le presenta el cáncer con el que lleva batallando desde el pasado mes de abril. Sin embargo, ha pasado por momentos muy duros, como cuestiones que él daba por hecho en su vida a las que ha tenido que renunciar durante un tiempo para recobrar la salud y salvar su vida. No nos referimos a la ruptura con su novia tan solo un mes después de ser diagnosticado de esta larga enfermedad, dado que al amor romántico va y viene. Sino al sacrificio que ha realizado por el mero hecho de instalar su tratamiento alejado de los suyos.

Este sacrificio lo ha puesto sobre la mesa Paloma Lago, quien fuese su tía política por su relación con Javier García Obregón, y una de sus confidentes durante su tratamiento. La presentadora ha vuelto a ser la encargada de dar el último parte de Álex Lequio, aunque esta vez ha preferido ser algo más cauta en sus declaraciones, prefiriendo que sean Ana Obregón y Alessandro Lequio quienes den esta información: “Novedades os las podrán contar ellos mejor que yo. Él se ha incorporado a su vida profesional y familiar. Estar lejos no debe ser nada fácil”, aseguraba la también actriz y modelo durante un acto público.

Paloma Lago pone de relieve que uno de los sacrificios más duros para Álex Lequio en su lucha contra el cáncer es precisamente estar alejado de su familia, pero también de su trabajo. Él es una persona muy familiar y tiene a sus padres como sus principales apoyos existenciales y emocionales. Sin embargo, esto no quiere decir que tenga dependencia de ellos, dado que ha demostrado saber volar solo, especialmente en el ámbito profesional. En colaboración con unos amigos, ha montado una agencia de marketing que va sobre ruedas y que acaba de ampliar su plantilla con 5 becarios. Unas labores que él no ha querido desatender, regresando al trabajo a pesar de no haber terminado la quimioterapia.

Leer más: Álex Lequio recupera su vida en tan solo unas semanas

Tal y como desvelaba Paloma Lago, sus dos pilares son la familia y el trabajo y dejarlos a un lado por cuestiones de salud ha sido una decisión dura. Por fortuna, ya está encauzando su vida recobrando la actividad laboral y también la familiar: “Álex y Ana han demostrado ser un gran equipo. Toda la familia estamos muy orgullosos de ellos”, confiesa.

Paloma Lago reconoce haber estado al tanto de las novedades de Álex Lequio no solo hablando con la familia en la que hace años entró a formar parte y de la que no se ha separado nunca: “Lo maravilloso de las comunicaciones de ahora es que con los mensajes de voz es como que tienes muy cerquita a las personas que quieres. He estado en contacto con él y he sabido de él en todo momento. Me ha respondido y es un niño adorable. Es una persona increíble, súper valiente y está fenomenal”, subrayaba la presentadora en su último acto público, con motivo de la presentación de las novedades de Sensilis.

Más contenido .....