El torero ha salido en el último vídeo que su mujer, Ana María Aldón, ha compartido en sus redes sociales, lo que nos permite ver su rostro tras recibir el alta hospitalaria este pasado miércoles.

Ortega Cano lleva ya unas horas descansando en casa después de que abandonara el hospital Montepríncipe de Madrid al ser operado de corazón. Este mismo miércoles salía de la mano de su mujer, Ana María Aldón, y explicaba cómo se encontraba. Aunque decía estar mareadillo y débil, el torero aseguraba estar contento por volver a casa, ya que habían sido unas horas de nervios.

Desde su casa, Ana María Aldón compartía horas después un vídeo en el que mostraba a Ortega Cano sin gafas de sol y mascarilla, complementos que ocultaban su rostro a su salida del hospital tras recibir el alta. Sentado en la cocina de su casa, el torero disfruta de un ratito con su mujer y la empleada del hogar, con la que tienen una relación estupenda según muestra la propia colaboradora de ‘Viva la vida’ en sus redes sociales.

En el vídeo podemos ver por primera vez a Ortega Cano desde que salió del hospital. El torero se ve visiblemente débil, ya que han sido unas horas muy intensas. Ahora trata de recuperarse y lo vemos saludar a los seguidores de su mujer: «El padre también está aquí, que también lo echa de menos», dice Ana María, apuntando la cámara directamente sobre él. Sin embargo, el torero prefiere no decir nada y solo saludar.

Por fin vemos el aspecto de Ortega Cano tras su operación

Tal y como se preveía, Ortega Cano recibía durante la mañana del miércoles el alta hospitalaria tras realizarse un cateterismo. El torero abandonaba el Hospital Montepríncipe en Madrid de la mano de su mujer, Ana María Aldón, que no se ha separado de él en ningún momento. Ahora en casa tampoco lo deja solo ni un momento. Justo un día después de que ingresara para hacerse un cateterismo que iba a revelar cómo estaba el corazón, Ortega Cano dejaba el hospital para instalarse en casa y descansar tras unas últimas horas de nervios.

Ana María Aldón ha compartido con todos sus seguidores la pena que tienen por no tener en casa a su hijo, que ha salido para disfrutar de un viaje de Fin de Curso con sus compañeros de clase: «Vaya disgusto que tenemos… Estamos muy disgustados porque el niño se nos ha ido de excursión de Fin de Curso. Lo echamos mucho de menos y estamos aquí los tres que nos estamos muriendo de la pena», empieza diciendo Ana María desde la cocina de su casa.

Marina desvela que es capaz de andar al lugar en el que está

La colaboradora de ‘Viva la vida’ enseña a Marina, que acostumbrada a estar con el pequeño en todo momento, no puede esconder su pena tras la ausencia de José María: «Se ha ido mi niño… Yo me voy a ir andando hasta donde está», dice con morriña. La empleada del hogar de la familia Ortega Aldón está interna, por lo que está muy unida no solo a los padres, también al niño.