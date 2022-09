Tamara Falcó a última hora de la mañana ha anunciado el bombazo. Tras la insistencia de gran parte de su alrededor, Íñigo Onieva ha dado el paso y le ha pedido matrimonio con un original anillo que la socialité ha mostrado en el universo 2.0. Se trata de un solitario de banda abierta con triple diamante que no ha convencido a todo el mundo y que, según los expertos, podría haber sido encargado por el empresario. Es asimétrico, tiene tres lágrimas y huye de lo clásico, siendo esta una joya que cambiará el destino de Isabel Preysler.

El triple diamante

Pero, ¿cuál es el significado de las tres piedras?, ¿por qué tiene tres y no dos o una? Según nos comentan a SEMANA desde una empresa de joyeros, los tres diamantes simbolizan la trinidad: cabeza, cuerpo y mente, así como el pasado, presente y futuro. Todas tienen el mismo tamaño, lo que deja ver que en este caso todas las patas de la mesa tienen el mismo peso e importancia. De hecho, nos explican que el anillo trilogy simboliza fidelidad, confianza y respeto.

El diamante suele ser la piedra más utilizada para este tipo de momentos y, aunque hay quien se decanta por otras gemas, Íñigo Onieva ha recurrido a una que siempre resulta ser un acierto seguro. No es fácil dar con una pieza de este estilo, lo que lo hace mucho más exclusiva si cabe, algo que, sin duda, ha enamorado todavía más a Tamara Falcó. La empresaria y su pareja llevan dos años de noviazgo y, aunque aseguraban no tener prisa de pasar por el altar, no pueden estar más felices de su decisión.

Su declaración de amor

Lo ha demostrado la publicación de Tamara en redes sociales, donde ha gritado al mundo entero lo ilusionada que está con sus preparativos. «Gracias, por proponerme ser tu compañera de por vida. Me siento la mujer más afortunada del planeta y el sí que te di te lo repito y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás. Te quiero», ha dicho Tamara en un post que en solo unas horas ya ha más de 100.000 likes. Él, por su parte, ha aprovechado para decirle que la decisión ha sido acertada y es que para él Tamara es la persona más completa que conoce»: «Mi amor, gracias a ti por hacerme el hombre más afortunado al tener de compañera de vida a la persona más pura, divertida y llena de amor del planeta. Te quiero».