Apenas quedan unas horas para que Omar Sánchez se siente en el ‘Deluxe‘ para conceder la que, según anuncia Telecinco, será su primera entrevista en televisión. Por primera vez, el ex de Anabel Pantoja se sentará en un plató para responder toda la verdad sobre su ruptura con la colaboradora de ‘Sálvame’ y su situación actual. «Va a haber un antes y un después de esta entrevista. Quiero que se conozca mi historia», adelanta el monitor de surf sobre un encuentro que promete enganchar a la audiencia.

«Contaré toda la verdad sobre mi relación con Anabel Pantoja», promete el joven. Una de las revelaciones que explicará en detalle tiene que ver con la manera en la que se produjo la ruptura, apenas cuatro meses después de su boda en la isla de La Graciosa, celebrada en octubre de 2021: «Antes de que se ella fuera a ‘Supervivientes‘ me pidió que nos viéramos. Pasamos cuatro días juntos en Canarias». Otra de sus confesiones se refiere a cómo se ha sentido desde que la sevillana le comunicase su decisión de romper: «Me he sentido un poco humillado con algunas palabras o gestos, pero es una persona que he querido y quiero y va a ser importante para mí».

«La gente piensa que soy el cornudo de España», dice Omar Sánchez

«Estoy muy nervioso, pero creo que al final todo el mundo me va a entender. Estoy en el punto de mira de todo el mundo. La gente piensa que soy el cornudo de España, pero no lo pienso así», añade Omar Sánchez en el vídeo que ha servido de adelanto para calentar motores de cara a su entrevista.

La sobrina de Isabel Pantoja, ajena a lo que dirá su ex ante las cámaras, sigue adelante con su concurso en Honduras. Un concurso en el que su tonteo y su complicidad con Yulen están dando mucho que hablar. «La carta a Julen me sorprendió, pero al final nosotros no mandamos en nuestros sentimientos. Es una persona con la que me he casado. No es plato de buen gusto verla con otra persona«, admite Omar. Y aunque le disgusta ver a la mujer a la que aún ama ilusionada con otro chico, no desea que su paso por los Cayos Cochinos se vea empañado en modo alguno por lo que diga de ella a la audiencia: «Quiero que la sigan apoyando, que sigan disfrutando con ella, porque es una posible ganadora y esperemos que gane».

Anabel, por su parte, ha confesado desde la palapa que piensa muy a menudo en su expareja: «Hay días que me arrepiento. Lo que más me arrepiento es haberle hecho daño. Espero que esté bien, que esté feliz».