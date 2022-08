Gran susto para Omar Montes en mitad de uno de sus espectáculos, dentro de su gira de conciertos. El cantante de ‘Alocao’ se subió al escenario de la madrileña localidad de San Sebastián de los Reyes, donde congregó a más de 20.000 personas, sin imaginarse que se iba a ver obligado a paralizar un concierto a mitad del show por un intento de agresión. Tal y como muestran las imágenes que compartimos a continuación, el ex de Chabelita Pantoja estaba interpretando uno de sus éxitos más sonados cuando una de las personas que se encontraban entre el público, un chico, le lanzó un mechero que fue a chocar contra el de Pan Bendito. Omar, visiblemente afectado, decide paralizar el concierto y pedirle a su personal de seguridad que suban al escenario a la persona encargada de lanzarle el mechero. ¿Quieres ver qué ha pasado? No te pierdas el vídeo. ¡Corre y dale al play!

Vídeo: Europa Press

Tal y como se puede ver en el vídeo compartido anteriormente, Omar Montes está muy molesto por este gesto. Tal es su enfado que incluso para el concierto para pedirle a la persona que ha lanzado el objeto en su contra que suba al escenario y hablar así de lo ocurrido. Dicho y hecho. El personal de seguridad del de Carabanchel no dudan en coger en brazos a la persona implicada y subirla al escenario, donde Omar Montes le está esperando. Al parecer, el artista tiene un intento de apaciguar las cosas y le pide que se guarde su mechero.

Omar Montes pide a seguridad que suban al escenario a la persona implicada

Lejos de cargar contra quien había intentado agredirle con un mechero, el que fuera ganador de ‘Supervivientes’ ha querido que esta persona subiera al escenario para que pudiera disculparse por el hecho ocurrido. Afortunadamente, todo ha quedado en un susto y en una anécdota, ya que tanto el cantante como la persona implicada en el suceso han terminado dándose un abrazo en el escenario mientras que el resto de espectadores vitoreaban y aplaudían por lo sucedido.

Los espectadores del espectáculo no daban crédito a lo que había ocurrido. Y es que en el momento en el que paró de contar, los asistentes no sabían qué era lo que había pasado para que tomase esa drástica decisión de parar a mitad del concierto. Sin embargo, Omar Montes explica a todos el intento de agresión que acababa de sufrir e intenta calmar las aguas provocando un acercamiento con su «agresor». Finalmente, y tras hacer las paces delante del resto, el ex de Chabelita Pantoja ha continuado con el show donde más de 20.000 personas lo han pasado en grande al son de sus hits.