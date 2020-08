Isabel Pantoja continúa en silencio, a pesar de que su vuelta a la televisión parece ser inminente. ¿Qué le sucede a la tonadillera?

La agenda laboral de Isabel Pantoja se ha parado en tiempos de COVID. Aunque Telecinco ha anunciado a bombo y platillo el estreno de ‘Idol Kids‘ del que, por cierto, todavía se desconoce la fecha de estreno definitiva, la tonadillera sigue en silencio. En sus redes sociales se ha pronunciado en contadísimas ocasiones desde que se decretara el estado de alarma y en varios meses ha visto cómo algunos de los planes musicales que tenía se han ido al traste. La artista tiene miedo ante la pandemia y, por ello, prefiere continuar en su retiro hasta que la situación y los casos se estabilicen. ¿Una de las principales razones? La frágil salud de su madre, doña Ana, la cual ha sufrido contratiempos en su última etapa.

De hecho, su nuera Irene Rosales ha comentado públicamente la preocupación que ha invadido a Isabel Pantoja en el segundo trimestre de este año. La mayor prueba de ello que haya reducido sus encuentros familiares a lo más mínimo. Sus dos hijos se han desplazado hasta Cantora para visitarla, sin embargo, han sido muy pocas las veces en las que lo han hecho, quizás con la idea de no poner en riesgo a ella o a su abuela. Cuando sí estuvieron junto a ella fue en el cumpleaños de la cantante, una cita muy especial en la que quisieron dejar claro a su progenitora que, pasara lo que pasara, siempre podría contar con Kiko Rivera, Isa Pantoja o Anabel Pantoja.

A pesar de que el miedo aflore en Isabel, ella es consciente de que tarde o temprano toca volver a sus labores y reincorporarse a muchos de los trabajos que ya tenía contratados.

Su vuelta al trabajo

Son muchas las dudas que sobrevuelan en torno a su regreso laboral, pero ella prefiere manifestarse para lo imprescindible. En su Instagram se ha pronunciado al estrenarse sus nuevos temas musicales o sobre actuaciones que finalmente fueron canceladas debido a la crisis sanitaria. Sobre estos giros musicales esta revista charló con un especialista como es Alejandro Abad, productor musical. «Isabel Pantoja siempre se ha caracterizado por cantar muy buenos temas. En este caso, son unas canciones maravillosas, aunque creo que deberían quizás reflejar ciertos momentos de su vida y así lanzar otros mensajes quizás más claros y contundentes como ‘Marinero de luces’. Considero que no han sido pensados en los tiempos actuales, no obstante, eso tampoco es malo. Mi consejo es que debería de volver a su esencia anterior», comentó.

A pesar de que sus videoclips no alcanzaron las cifras esperadas, si se tiene en cuenta la artista que es, en plataformas reconocidas como Youtube, este experto revelaba que el motivo no era otro que el tipo de público que accedía a las mismas. «Aunque en un principio pueden parecer pocas visualizaciones al tratarse de una artista de tanta talla, lo cierto es que el público de Isabel no suele tener acceso a este tipo de plataformas, por lo que no se ve reflejado en esos datos. Es una grandísima cantante, de grandes canciones y grandes éxitos y ventas. Me extraña este dato, más aún si lo comparamos con su hija Isa Pi, cuyos vídeos son más vistos, aunque creo que en ese caso se debe más a la curiosidad por verlos que a otra cosa», dijo Alejandro cuando es preguntado en concreto por las dos últimas canciones de Isabel Pantoja.

Una carrera musical que también ha dirigido a la televisión. Como experta en ese ámbito será una de las encargadas en elegir a artistas en ‘Idol Kid’s, proyecto que, por cierto, le sirvió para oxigenarse y para granjear amistades y relaciones excelentes con compañeros de trabajo como Jesús Vázquez o Edurne.

El estreno de ‘Idol Kids’

Según pudo saber SEMANA, los directivos de la cadena continúan estudiando minuciosamente la parrilla propia y la de la competencia. Más aún si se tiene en cuenta la situación extrema que vive el país y que las grabaciones del programa ya hayan llegado a su fin. A mediados del mes de febrero se dio carpetazo a las mismas, comentaron a este medio, lo que evidencia que ‘Idol Kids’ es un proyecto que está terminado y tan solo pendiente de su estreno. El COVID-19 ha retrasado su emisión y la intención de Telecinco es enfrentarlo a un formato del mismo calibre en Antena 3, según deslizaba una fuente a este medio. No obstante, en los últimos días cada vez es más habitual que el anuncio del talent show en el que Isabel Pantoja ejerce de jurado se cuele en millones de hogares españoles.