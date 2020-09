La cantante se ha roto al recordar la muerte de su marido cuando un niño ha interpretado ‘Marinero de luces’ en la primera entrega de ‘Idol Kids’.

Después de una larga temporada alejada de su público por culpa de la crisis sanitaria del coronavirus, Isabel Pantoja ha vuelto a reunirse con su público. Al menos a través de la pequeña pantalla. El estreno de ‘Idol Kids’ nos ha permitido ver nuevamente a la tonadillera. Y de qué manera. En su primera entrega, el nuevo talent musical de Telecinco nos ha regalado minutos de ‘pantojismo’ en estado puro. De esos que tanto gustan a la audiencia y a su legión de admiradores.

La tonadillera se ha estrenado como jurado del concurso valorando las actuaciones de los jóvenes aspirantes a artistas. Uno de ellos, Antonio, ha interpretado ‘Marinero de luces’. Un tema que ha empezado a cantar encima de las tablas y que, a medida que avanzaba el ‘single’, ha cantado más cerca de la sevillana. Solo al escuchar los primeros acordes se llevaba las manos a la cabeza. Su fibra sensible se desataba com la misma intensidad con la que despliega arte coplero en los escenarios desde hace más de 50 años. El aspirante, fan incondicional, se aproximaba lo más que podía a ella para dedicarle una de las canciones más famosas y emotivas de su repertorio. Y así conseguía remover los sentimientos más profundos de la intérprete.

Isabel se derrumba cuando un concursante de ‘Idol Kids’ canta ‘Marinero de luces’

Al escuchar al pequeño entonando versos como «ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía / Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo / Sentada en la orilla», Isabel no podía ocultar su emoción. Intentaba reprimirse, pero no ha podido evitar estallar en llanto cuando ha tenido al concursante a pocos centímetros de ella. Demasiadas emociones de golpe. Los nervios del primer día de grabaciones. Regresar a la vida pública después de más de 100 días encerrada en Cantora con su madre y su hermano Agustín por culpa de la pandemia. Y, encima, vuelve al trabajo y se topa con un tema escrito por y para el amor de su vida. Por suerte, tenía de su lado a un público entregado a ella. También tenía cerca a la antante Edurne, quien se saltó la distancia social para fundirse con ella en un cálido y dulce abrazo. Carlos Jean, por su parte, sentenciaba: «Es que esto es así».

Una canción que toca su fibra sensible: «Tuve que dejarla de cantar»

«Con otras canciones, puede ser… Pero con el disco ‘Marinero de luces’ resulta que esa es mi vida plasmada en un disco. Y toda esa pena que yo llevaba en aquel entonces y aún la llevo… Porque eso va por dentro. Yo tuve que dejarla de cantar», confesaba la Pantoja. «Ese disco es mi vida plasmada en un disco en el año 84. Yo no haré nunca otro disco igual, jamás». Así explicaba el motivo de sus lágrimas: «Cuando he vuelto escucharla… era mi vida él». Y recordaba: «Nunca voy a dejar de llorarle. Ni aún bebiéndome las cataratas del Niágara voy dejar de llorarle nunca, hasta que no me vaya».

«Nos has hecho disfrutar mucho con tu actuación, con tu voz, tu manera de cantarla, de interpretarla”, comentaba Edurne a Antonio antes de cederle el voto a Isabel. El pequeño lograba 3 votos verdes y una aprobación del público del 94,8%. ¡Con la Pantoja rendida a sus pies, imposible no avanzar a la siguiente fase del programa!

Así ha recordado a Paquirri: «Él era la luz»

La madre de Kiko Rivera y Chabelita se dirigía al concursante para agradecerle su puesta en escena; «Gracias por quererme, por cantar tan bien y por cantar ‘Marinero de luces’ porque él era la luz». Isabel recordaba que José Luis Perales le compuso esa canción «cuando murió mi marido». Y recordaba así su triste fallecimiento, el 26 de septiembre de 1984 en la plaza de toros de Pozoblanco.

«Se fue muy joven. Me quedé sin él. Él con 36 años y yo con 27 años. Me quedé con un niño de 17 meses y se te revuelve toda la vida. Y criar un niño sola… Fui la mujer más feliz del mudo con él y menos mal que no decidimos ‘vamos a estar un añito sin niños’. Me encantan los chiquillos y me quedé en estado el primer mes. Si no no hubiera tenido a mi hijo, no me hubiese dado tiempo», decía. «Fue tremendo. No sé ni cómo estoy viva. No lo sé». Y esto solo ha sido la primera emisión de ‘Idol Kids’. Mejor no hacer muchos planes los lunes por la noche, que Isabel ha vuelto con todo su poderío. La cosa promete, señores.