Miki Nadal no puede estar más emocionado. El colaborador de ‘Zapeando’ ha dado la bienvenida a su segunda hija este 14 de octubre y no ha dudado en presentarla a través de sus redes sociales. Además, ha querido compartir con todos el original nombre que han elegido para la pequeña. Miki no puede estar más emocionado y feliz por la llegada de otra niña a su familia.

El colaborador de televisión presenta a su nueva hija, Galatea

«Galatea. 14.10.22. Cumplida la semana 41 ha decidido venir a este mundo a las 8 y 12 minutos de la mañana. Helena se ha portado como todas las madres, con inmensa fuerza y amor en un momento tan mágico como dar a luz a un bebé. Te quiero, Helena y te admiro. Por supuesto tanto su mamá como yo estamos inmensamente felices. Su hermana mayor Carmen está radiante y yo feliz de tener otra niña porque el futuro es una niña y las niñas son el futuro. ¡¡Bienvenida, Galatea!!», ha escrito con emoción Miki.

Junto al mensaje, Miki Nadal ha mostrado una imagen de la cunita en la que descansa su hija unas horas después de haber llegado al mundo. La pequeña Galatea aparece en la cunita del hospital en el que han dado la bienvenida Miki y Helena a su hija. Ahora quedan unas horas complicadas a la vez que felices. Y es que toca conocerse y hacerse poco a poco con la nueva situación familiar.

Han recibido numerosas felicitaciones por parte de famosos

Están siendo unas horas de muchas emociones. Conscientes de ello son muchos rostros conocidos, amigos del colaborador de televisión, que no han dudado en felicitar públicamente a la pareja: «Felicidades!!!! ❤️», ha escrito Paula Echevarría. «ENHORABUENA!!! Salud para esa familia!!!! ❤️❤️❤️❤️ besos», ha declarado Juanma Castaño. «❤️❤️❤️», le ha dedicado su compañera de trabajo, Lorena Castell. «Yuhuuuu. Felicidades», se ha alegrado Samantha Vallejo-Nágera.

Miki Nadal se ha sentido todo este tiempo pletórico por la llegada de su hija, por lo que ahora que la tiene en sus brazos se sigue sintiendo así. Ahora queda un tiempo para hacerse con la nueva situación, pero el colaborador de televisión ya tiene conocimiento de lo que es pasar por esto, ya que tiene una hija, fruto de su relación con Carola Escámez. Ahora con la llegada de Galatea divide su amor. Un bebé que tendrá como madrina a la amiga de su padre, Cristina Pedroche.