El mensaje de María del Monte en el momento más doloroso de su vida

A María del Monte la vida la ha azotado con un profundo golpe. En apenas unos meses ha sufrido importantes pérdidas, una detrás de la otra: la de sus hermanos, fallecidos tras haber contraído Covid. Cuando aún se encuentra en pleno duelo y aprovechando que se ha puesto la segunda dosis de la vacuna, la cantante ha querido compartir un importante mensaje con sus seguidores.

«Cuidarte es cuidar a los demás. Pauta completa, vacunada!!!», ha escrito, junto a un vídeo en el que se ve cómo recibe la inyección con la que se evita el avance de la pandemia. En su post de Instagram, destaca tres hashtags: #covid_19 #vacuna y #cuidate. Con ellos pretende aportar su granito de arena para concienciar sobre la importancia de inocularse.

Fue el pasado mes de abril cuando se supo que uno de los hermanos de la cantante había perdido la vida a los 65 años por culpa del virus que ha provocado millones de muertes en el mundo. Fue un durísimo varapalo para ella, que siempre ha estado muy unida a su familia. Tras meses preocupada por la salud de sus seres queridos, sus peores temores se hacían realidad, y se marchaba una de las personas a las que más quería.

La cantante: «A ver si conseguimos acabar con este maldito bicho»

María del Monte no imaginaba que apenas un mes después tendría que afrontar otra muerte. El pasado mes de mayo anunciaba el fallecimiento de su otro hermano. «Gracias a todos por vuestras muestras de cariño. Acabo de perder a mi segundo hermano por este maldito bicho. Era fuerte, alegre, cariñoso y de las personas más tiernas que me han rodeado, aunque no le gustaba mostrarlo. A ver si ponemos de nuestra parte y conseguimos acabar con este maldito bicho que tanto sufrimiento nos está causando a todos», escribía la tía de Antonio Tejado.

Por suerte, son muchas las personas que quieren a la artista y que han estado pendientes de ella en este momento tan delicado. Una de ellas es Anne Igartiburu, que recientemente le enviaba unas palabras de cariño. A través de su cuenta de Instagram, la presentadora le hacía llegar su afecto.

La carta de Anne Igartiburu a María del Monte

«Pienso en ti, amiga y compañera de esos viajes juntas. Pienso en tu familia, tu madre adorada, todos… sé que eres fuerte y capaz porque te he ido conociendo, pero no por ello dejo de mandarte un beso por aquí, abiertamente. Porque siempre eres generosa y comprensiva. Sabia en tus palabras y actos y porque te tengo estos días más presente que nunca. Eres una de las grandes, como artista y persona y eso, también se lo debes a tu familia, padres, hermanos, sobrinos y amigos elegidos. Al amor que das y recibes cual regalo y de lo mucho que nos contagias a los que tenemos la suerte de compartir un poco de esta vida contigo. Beso, querida María», escribía.