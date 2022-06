Belén Esteban y Anabel Pantoja mantienen una sólida amistad que han forjado a través de horas y horas compartidas en las bambalinas de la televisión. La de Paracuellos ha vuelto a mostrar su apoyo incondicional a la sobrina de Isabel Pantoja. Esta vez después de la entrevista que Omar Sánchez ofreció en ‘Sábado Deluxe’ donde fue crítico con la actitud de su todavía mujer quien ha conectado a la perfección con su compañero de ‘Supervivientes’, Yulen Pereira. La colaboradora ha utilizado su perfil de Instagram para compartir un significativo mensaje.

La colaboradora ha rescatado una imagen en la que se muestra muy cómplice con Anabel Pantoja en un plató de Mediaset. En la instantánea, observamos cómo Belén recibe un beso de su amiga lo que despierta en ella una gran sonrisa. El mensaje que ha escrito es el siguiente: «Gordi en la vida lo que importa es ser feliz». También añade que la quiere mucho. Unas palabras con las que respalda su paso por los Cayos Cochinos de Honduras. La sevillana está siendo una de las grandes protagonistas debido a su estupenda conexión con Yulen con quien está fraguando algo más que una buena amistad.

El apoyo de Belén Esteban

La colaboradora se está volcando apoyando al máximo a Anabel Pantoja, también está haciendo una importante campaña en las redes para que sus seguidores salven a la sobrina de la tonadillera. Este último mensaje llega después de la entrevista de Omar Sánchez en ‘Sábado Deluxe’. El canario confirmó haberse sentido «humillado» por la actitud de Anabel, también dijo haberlo pasado muy mal. «No es un plato de buen gusto ver a mi exmujer hablando así de otro chico. Más cuando han pasado pocos meses. Yo la quiero mucho y al final te duelen las cosas».

Omar Sánchez subrayó que actualmente Anabel Pantoja es un «punto y final» en su vida. Aunque indicó que cuando salga del reality tienen pendiente una importante conversación. Reiteró que su comportamiento era completamente «lícito», pero que no entendía por qué actuaba así, solo por los últimos cuatro años en los que habían estado juntos. También por lo reciente que queda su ruptura a principios de este mismo año.

‘El Negro’ dijo que ambos eran actualmente «almas libres». «Puede enamorarse sea en un reality o en la vida normal. En el amor no mandamos». Aunque añadió que no cree que la colaboradora esté enamorada del deportista, pero sí que sienta una fuerte atracción. Además, recordó cómo se acabó su fugaz matrimonio que tan solo duró cuatro meses. «Llevábamos unos meses mal y le dije que si no estaba segura que era mejor dejarlo. Fue muy difícil. A mí me rompió, la verdad. Sentí que el mundo se me venía abajo».