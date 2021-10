La actriz y presentadora ha querido trasladar a sus seguidores una de tantas enseñanzas que su hijo le dejó.

Poco a poco, Ana Obregón comienza a asumir nuevos retos profesionales. La muerte de su único hijo, Álex Lequio, el 13 de mayo de 2020, fue el golpe más duro que jamás hubiese imaginado. La lucha del joven contra el cáncer se convirtió en una auténtica lección de vida para ella, también para otros muchos que vieron en él un ejemplo a seguir. Ahora, su madre ha querido trasladar a sus seguidores una de tantas enseñanzas que su hijo le dejó.

«Mi Aless, tú me ensañaste que el CORAJE no es tener fuerzas para seguir adelante, es seguir adelante aunque ya no tengas fuerzas». Unas sabias palabras que la actriz y presentadora ha trasladado para comunicar que ya ha comenzado a ensayar para su nuevo proyecto, ‘Telepasión’ de TVE. No solo eso, también ha posado desde el gimnasio demostrando su espectacular estado físico. «He desempolvado mis mallas de ballet que llevaban siglos en un cajón para poder prepararme para el rodaje de Telepasión que veréis esta Nochebuena». Eso sí, concluía este ‘post’ bromeando con que después de hacer la foto llevaba «dos días sin poder» moverse.

Sus seguidores han aplaudido verla tan activa y muchos han sido los que han reaccionado a esta última publicación. Rafael Amargo no podía más que elogiarla. «Pero Ana… Qué maravilla de pie a la mano, que colocación, altura de pierna… Olé. Y eso que estás preparándote en 20 días haces un 180″. Mientras que su buena amiga y representante Susana Uribarri le decía: «Así siiiiiiii así te quiero ver». Poty Castillo también se alegraba mucho de observarla con ganas de emprender nuevos trabajos. «Dale querida Ana!!!!! Así me gustas más!!». Mientras que Boris Izaguirre se rendía ante ella: «Suuuuuper Ana!!!!! La más! La Mejor!! Maaaaraaaavillosa!!!!!».

Una instantánea que viaja en el tiempo

Ana Obregón ha aprovechado para publicar en sus historias de Instagram una bonita comparativa de dos imágenes con las que viaja en el tiempo. «Sin darme cuenta me hice la misma foto que me hizo mi padre cuando tenía ocho años». Precisamente los últimas semanas, la actriz y presentadora ha estado muy pendiente de su progenitor por su delicado estado de salud. Don Antonio García permaneció unos días ingresado en la clínica Ruber de Madrid.

El pasado 2 de octubre, la presentadora comunicó la mejor de las noticias. Su padre ya estaba recuperándose en su hogar. «Después de muchos días luchando en el hospital como un campeón ya estás en casita», afirmaba en redes. «Gracias Papá por regalarnos más tiempo. Da igual que sean días, meses, años… Intentaré que volvamos a sonreír, y sobre todo a decirte muchas veces que te quiero para que nunca se te olvide», le decía. Está siendo una época tremendamente dura para Ana Obregón. Un año después de perder a su hijo, se marchaba uno de los pilares de su vida, su madre, doña Ana Obregón Navarro, fallecía a los 95 años.