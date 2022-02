La caída de la madre de Máxim Huerta y su posterior rotura de cadera no le hicieron comenzar el año de la manera esperada. El presentador tuvo que cancelar entrevistas y parar su vida en seco para cuidar de Clara Hernández, su ojito derecho. La gravedad era evidente y él quiso apoyarla en uno de los momentos más duros de su vida, sin embargo, por fin vuelve la tranquilidad a la vida de ambos. Así lo demuestra el último parte médico que él mismo ha emitido este martes, ya que su progenitora ya ha recibido el alta hospitalaria. «La normalidad de desayunar con tu madre en casa. En casa», ha escrito, una excelente noticia que demuestra que su evolución es favorable.

La normalidad de desayunar con tu madre en casa. En casa. — Máximo Huerta 🌿 (@maximohuerta) February 8, 2022

En los últimos días él ha ido dando datos de cómo se encontraba y es que ambos están muy unidos. Tienen una relación fantástica y ha estado a su lado durante su ingreso, por lo que esta experiencia también ha sido compartida. Después de varios días durmiendo en la clínica, Màxim Huerta se muestra muy agradecido por cómo han tratado los sanitarios a su madre, eso sí, también ha hecho una reflexión que muchos entienden. Y es que es importante señalar que al ser hijo único, toda la responsabilidad ha sido para él. «Y la trataron con mucho cariño. No pudimos celebrar nada del festival. Está mejor. Doy gracias y os agradezco también tanto mensaje de cariño que le traslado a ella. Ser hijo único en estas circunstancias marca más la soledad. Pero la vida se ordena como le da la gana. O el tiempo que me concede la vida. No sé ordenar esa frase», ha escrito el periodista.

Madre e hijo han vivido muy intensamente estos días, pero tenían algo en común. Los dos deseaban volver a casa cuanto antes y recuperar sus respectivas rutinas, algo que finalmente ha sucedido antes de lo esperado. Lejos de quejarse, Máxim Huerta ha vuelto a dejar claro lo importante que es Clara para él, pues ambos son un tándem pase lo que pase. «¿Has dormido bien?’ y otras maneras de querer de una madre. Un día más. Un regalo», ha dicho. Días después del aparatoso accidente que sufrió la madre del periodista, pueden confirmar que esta historia ha tenido un final feliz.

Clara Hernández se fracturó la cadera y cayó por las escaleras, un accidente que la llevó al hospital y que, por supuesto, preocupó a sus seres queridos. También a los amigos de él, prueba de ello, que Ana Rosa Quintana le deseara lo mejor a su madre a su cuenta de Twitter, un mensaje de ánimo que a Máxim le sirvió para reconfortarle.