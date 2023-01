Las idas y venidas entre Marta Riesco y Olga Moreno vuelven a estar en el punto de mira. La sevillana le declaraba la guerra a la periodista después de ver como retransmitía el cumpleaños de su hija Lola a través de sus redes sociales. Durante todos estos días, la reportera ha permanecido en silencio y no ha sido hasta este domingo cuando ha querido pedirle perdón públicamente a la exmujer de su novio, Antonio David Flores, en una conexión telefónica en ‘Fiesta’.

«No hablo porque creo que perjudico a la familia que tengo ahora, a la familia de mi pareja», comenzaba a decir Marta Riesco y dejaba claro que no quería entrar al trapo de hablar de sus intimidades. No obstante, aprovechaba la ocasión para disculparse con Olga Moreno. «En ningún caso mi intención fue hacer daño a alguien en Instagram. No hubo ningún tipo de retribución económica. Quería hacer el mejor cumpleaños del mundo para Lola. Cuando vi que había causado un daño a su madre automáticamente eliminé esa publicación. Siento mucho, Olga Moreno, el daño que te pude hacer«, admitía.

Visiblemente emocionada, la periodista recalcaba que lo único que pretendía hacer que la hija de su pareja disfrutase de su gran día: «La quiero muchísimo«. Por otro lado, Marta Riesco reconoce que se sorprendió al ver la crítica de Olga Moreno a través de sus redes sociales y no ha dudado en lanzar una petición: «Si en algún momento hago algo mal, me gustaría que se comunicara conmigo en privado». Después, ha reiterado sus disculpas públicas: «No va a volver a ocurrir». No han sido unos días fáciles para Marta Riesco, quien tomaba la decisión de marcharse de las redes sociales ante los ataques que ha estado recibiendo. Se mantiene firme al pensar que sigue desempeñando con ilusión su trabajo de reportera. «Es muy duro seguir escuchando según qué cosas. El tiempo nos pondrá a todos en nuestro sitio», reflexiona.

Su relación actual con Rocío Flores

En su conexión telefónica con el programa de Telecinco, Marta Riesco también ha aprovechado para presumir de la buena sintonía que tiene con Rocío Flores. «Mi relación con ella es buenísima, es de familia», cuenta. Eso sí, ha recordado las tiranteces que han tenido en el pasado y ha hecho hincapié en que eso ya ha quedado atrás. «Con el tiempo hemos demostrado que nos une lo mismo, el amor hacia una persona y una familia. He cometido errores y ella los suyos, pero ahora estamos en el mismo camino», reconoce.

La sevillana continúa viviendo en Málaga, pero sus planes pasarían por iniciar una nueva vida en la capital junto a su actual pareja, Agustín Etienne. Una relación que confirmaba ella misma hace unos meses en las páginas de la revista SEMANA. Según las últimas informaciones desearía dar un giro mudándose a Madrid. Se apartaría así de la tienda de ropa que tiene en Málaga para dar un paso más en su romance con el representante.