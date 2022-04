A pesar de que estaba pasando por uno de los momentos más dulces de su vida después de que se hiciera pública su relación con Antonio David Flores, Marta Riesco ha llegado a su límite este viernes tan solo unas horas antes de celebrar su 35 cumpleaños. La periodista ha puesto fin a su noviazgo en directo y acto seguido ha sacado las fuerzas necesarias para festejar su día más especial. Con una sonrisa de oreja a oreja, la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa‘ se ha reunido con sus familiares y amigos y ha dejado atrás todas sus penas.

Marta Riesco abandonaba ‘Ya son las ocho’ junto a su mejor amigo, Carlos García López, y se subía en una limusina rosa que le llevaba al lugar que había elegido para celebrar sus cumpleaños. Al llegar al conocido restaurante madrileño, la joven posaba con el rostro serio ante los fotógrafos allí congregados y cambiaba su gesto tras reencontrarse con su madre, con la que se fundía en un cariñoso abrazo.

Recibida por un grupo de mariachis, Marta Riesco cantaba con ellos su canción, «No tengas miedo», y volvía a recuperar la sonrisa después de enfrentarse a su tarde más complicada. A través de las redes sociales, hemos podido ver algunos momentos de cómo ha celebrado su fiesta, en la que no faltaba ningún tipo de detalle, como un photocall de globos dorados. Antes de degustar el menú elegido para la ocasión, la periodista se dirigía a todos los presente y les dedicaba unas sentidas palabras en las que lamentaba el hecho de que su pareja no estuviera allí presente. «Estoy aquí con amigos y familia que me están haciendo llevar esto de la mejor manera. Quizás mañana me pego un tiro… Me habría encantado presentar en sociedad a mi novio pero por desgracia no está aquí. Por suerte para mi tengo a los amigos», expresaba.

Como guinda a la fiesta, todos los allí presentes sorprendían a la cumpleañera con una tarta de lo más especial y personalizada en la que aparecía la portada de su single. Está claro que Marta Riesco va a intentar pasárselo en grande gracias a la compañía y el apoyo de los que siempre han estado a su lado. En los próximos días conoceremos la repercusión que han tenido sus palabras en ‘Ya son las ocho’.

El duro golpe que ha recibido antes de celebrar su cumpleaños

Esta viernes, la reportera ha sorprendido a todos al anunciar delante de las cámaras que ha decidido poner punto y final con Antonio David Flores. El malagueño no estuvo a su lado el pasado martes, día de su aniversario. Y tampoco ha estado presente en el festejo que ha preparado en el exclusivo barrio de Salamanca de la capital. «Para mí esto es un golpe muy duro y no voy a poder continuar mi relación después de esto. Siento decirlo así», aseguraba, entre lágrimas, en el espacio de Sonsoles Ónega.

