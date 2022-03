Marta Riesco y Alessandro Lequio han vuelto a vivir su cara a cara más tenso en televisión. La reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ ha ocupado de nuevo un asiento en el club social, donde ha mostrado su enfado con el italiano, pues no piensa soportar que le tilde «de amante». «Tú has cometido muchos errores. No eres ejemplo de nada, no estás sentado por tu trabajo y deberías de estar callado. Estoy harta de que me llames amante, tú has tenido más amantes que nadie», ha comenzado diciendo Marta Riesco muy indignada.

Instantes después le preguntaba a Alessandro Lequio si había sido amante y si había tenido amantes teniendo pareja, cuestiones que reconocía sin pudor alguno. Molesta porque ciertos temas estuvieran vetados en un plató por el propio Lequio, Marta ha hecho una denuncia pública en el programa en el que trabaja. «Igualdad de condiciones para todos. De Alessandro no se han podido pronunciar cosas que le han pasado en el pasado (…) Has sido amante y también has puesto los cuernos y también te lo han puesto«, ha asegurado Marta este jueves, mientras Alessandro se mostraba arrepentido de algunas de ellas. «Sé que no estás orgulloso de algunas cosas porque las vetas. Conmigo no», añadía.

«Tú das ejemplo. Si alguien está aquí por acostarse con mujeres eres tú. Has hecho cosas vergonzosas. No me des lecciones», continuaba muy molesto. Tal era su enfado con su compañero de programa, que incluso le ha amenazado con demandarle por llamarle públicamente «amante». «A lo mejor te demando porque ya estoy cansada. Todo tiene un límite. A lo mejor sí. Tengo tres personas demandadas porque todo tiene un límite», ha dicho Marta, quien hace unos meses demandó a otros rostros como Anabel Pantoja, que contó el supuesto encuentro sexual que tuvo Marta con una mujer en Cantora.

Alessandro ha defendido que la palabra «amante» no es tan grave como ella cree y es que él mantiene que esta acepción se ajusta a la realidad de lo sucedido. «Amante no es ninguna palabra fea. Esta señora estaba manteniendo una relación con un hombre casado y la RAE la define así», se ha justificado.