Marta Riesco y Anabel Pantoja han protagonizado un tenso enfrentamiento en ‘Sálvame’ este martes. Días después de que la sobrina de Isabel Pantoja desvelara un supuesto encuentro íntimo en Cantora con otra mujer en diciembre de 2019, Marta Riesco ha confirmado que ya ha demandado a Anabel: por lo civil y por lo penal. «Ella sabe lo que ha dicho y lo que tiene que hacer. Según me cuentan los abogados me dicen que sí tiene que tener miedo, va a tener que dar muchas explicaciones a la justicia. Ella se cree que hace gracia. Voy por lo civil y por lo penal contra Anabel Pantoja. Yo sí creo en la Justicia», ha respondido Marta en una conexión directa mientras presentaba Jorge Javier Vázquez en plató. Asesorada por dos reconocidos abogados, Marta Riesco asegura ir a por todas.

En ese momento, Anabel Pantoja repetía que se acordara del día 31 de diciembre, fecha en la que tuvo lugar ese presunto momento íntimo entre dos chicas. La prima de Kiko Rivera intentaba envalentonarse pidiéndole «que le llevara donde quisiera», a lo que Marta Riesco ha respondido con un durísimo zasca que ha dejado boquiabierta a la audiencia. «Tú a un banquillo como tu tía», ha dicho Marta Riesco. Enfadada por esta advertencia, Anabel le ha pedido que no nombre a su tía y ha vuelto a protagonizar el momento más tenso de la tarde. «Que seas muy feliz con tu novio y que tengas mucha salud, tú llévame donde quieras. A mi tía ni la toques porque tú sí la tocaste en Sevilla para sacarle una entrevista. Eres una mamarracha«, ha finalizado Anabel.

A pesar de que Marta Riesco ni ha confirmado ni desmentido la noche de los hechos, Anabel sí que ha desvelado que en su día la periodista pidió perdón a Isabel Pantoja por lo sucedido, una reacción con la que, según Anabel, lo habría reconocido. Estas palabras también han sido suscritas por Belén Esteban minutos después.

Otro de los asuntos que Anabel tendrá que demostrar son las amenazas que ella dijo que Marta Riesco le había hecho. «No te dirijas a mí, que no estoy a tu nivel. ¡No me hables! ¡Que sí, que me demandes! ¡Y acuérdate del 31, que hay testigos! La última vez que me amenazas, Marta Riesco», le ha respondido la colaboradora de ‘Sálvame’ mientras alzaba la voz pasadas las cinco y cuarto de la tarde.

Cabe recordar que hace unos días Anabel profundizó en lo sucedido en Cantora la Nochevieja de hace tres años. Justo estas palabras fueron las que enfadaron a Marta Riesco, quien ha confirmado que en los próximos días le llegará la demanda a Anabel. «No era el sitio adecuado. Era un sitio de paso a unas habitaciones. Por eso no entendí esa escena… Una estaba comiendo y la otra estaba suspirando. Yo interrumpí el acto, porque estaba empezando el acto. Yo dije: ‘Pero qué pasa aquí’ (…) Cerré la puerta y dejé tiempo para que la zona se despejara. Al día siguiente se lo conté a Kiko», comentó Anabel en ‘Sálvame’.