Marta Riesco acaba en urgencias: "No puedo más"

Marta Riesco ha alarmado a sus seguidores tras pasar por el hospital. "No estoy loca, solo quiero que me dejen trabajar", afirmaba.

Los vaivenes que está sufriendo la vida de Marta Riesco han conseguido hacer mella en la reportera. La pareja de Antonio David Flores ha terminado en urgencias. Una noticia que ella misma se encargaba de trasladar a sus fans en las redes sociales y que generaba cierta preocupación. "Algún día os contaré todo lo que estoy viviendo. Está siendo muy duro todo", advertía la periodista.

Todo ha sucedido durante una jornada de trabajo en la localidad leonesa de Ponferrada donde se encontraba grabando un reportaje para el programa 'Fiesta' que presenta Emma García. Marta Riesco no ha explicado al detalle lo que le ha pasado, pero ha terminado acudiendo a un hospital. Según indica, todo está relacionado con ciertas presiones que denuncia sufrir. "Solo quiero que me dejen trabajar. ¿Qué he hecho tan malo? Están matando mis ilusiones y todo el esfuerzo que he hecho desde los 15 años por estar donde estoy. No estoy loca, solo quiero que me dejen trabajar como trabajaba antes. Solo soy un número pequeño en una gran empresa, pero lo he dada todo por ella".

La denuncia de Marta Riesco

Desde que comenzara su relación con Antonio David Flores, a quien se apartó de Telecinco a consecuencia del testimonio de Rocío Carrasco en la primera entrega de su documental, Marta Riesco ha estado en el punto de mira. Además ha protagonizado importantes desencuentros con compañeros de la cadena. Ahora denuncia que desean prescindir de ella: "He conseguido todo como reportera. Y ahora están forzando para que me vaya. No puedo más".

Marta Riesco vuelve a generar preocupación pocos días después de que celebrase una importante noticia: le habían dado el alta por sus problemas de salud mental. “Creo que he hecho muchos avances y me merezco seguir luchando. No quiero estar con 35 años en mi casa y sin trabajar por un problema de salud mental”. Está siendo una etapa complicada en la que la periodista está arropada por su familia. Desde que la reportera comenzara su relación con Antonio David Flores, hace más de un año, ha sufrido muchas críticas. "Parezco el demonio, pero no he hecho nada malo, solo estoy enamorada de un hombre", se sinceraba recientemente en exclusiva con la revista SEMANA.