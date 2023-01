Quedan muy pocas horas para darle el pistoletazo de salida a la segunda edición de ‘Pesadilla en el paraíso’. Antonio Montero se estrena como concursantes de realities y luchará por llegar hasta lo más alto en el programa de Telecinco. Ante la inminente entrada del periodista, su mujer, Marisa Martín-Blázquez, ha valorado su participación y ha revelado qué espera de él dentro de la granja de Jimena de la Frontera.

Marisa Martín-Blázquez no está preocupado por las vicisitudes a las que se va a ver expuesto su marido, Antonio Montero, pues cree que está acostumbrado y lo considera una persona muy silvestre. «El campo, la naturaleza, los animales, las gallinas. Son su medio natural. Él es feliz ahí. Si le meten otro tipo de bichos ya no sé cómo va a resultar el tema«, expresa. De la misma forma, la periodista también está convencida de que no va a entrar al trapo en determinadas discusiones que se puedan generar dentro de la granja de Jimena de la Frontera. Eso sí, también deja claro que el paparazzi también tiene su genio y carácter.

“Para aguantarle también tiene su aquel. Tiene una ironía fina que a veces te da mucho por saco. No es de enfadarse pero también tiene un límite”, cuenta. A pesar de esta valoración, lo cierto es que Marisa Martín-Blázquez también ha dejado muy claro que no tiene intención de saber si Antonio Montero protagoniza alguna discusión. De alguna manera, quiere permanecer al margen de lo que pueda hacer su marido dentro del concurso. A juzgar por sus palabras, no está muy claro si será ella quien le defienda en los debates del programa. Aunque todo apunta a que será otra persona.

A pesar de que va a ser su primer reality, esto llega después del paso adelante que ha dado Antonio Montero en los diversos programas de La Fábrica de la Tele. Cada vez está más arropado y está en un momento de su vida que se atreve con todo. Ha participado en el ‘Mediafest Night Fever’ actuando como dragón, Demonia Montero. Sus compañeros quedaron completamente sorprendidos por lo ocurrido sobre el escenario. Su salto al mundo reality va a permitir conocerle un poco más su faceta personal.

Una edición repleta de cambios

Esta nueva edición estará repleta de cambios. Sin ir más lejos, la presentadora ya no será Lara Álvarez, sino que le sustituirá Nagore Robles. Por su parte, Carlos Sobera repite y estará al frente de las galas semanales de la nueva edición, en las que tendrán lugar acontecimientos clave en la mecánica del concurso, mientras que Sandra Barneda también se une a este programa y será la encargada de abordar la última hora de los participantes y analizar las situaciones más destacadas de su estancia en El Paraíso en los debates del formato. Ambos conectarán en sus respectivos programas con Nagore Robles, que debutará como presentadora de un formato de telerrealidad desde Jimena de la Frontera, donde dirigirá los juegos que tendrán que afrontar los concursantes y ofrecerá de primera mano el relato de la convivencia de los protagonistas y sus esfuerzos por mejorar sus condiciones de vida en un entorno rural sin ningún tipo de comodidades.